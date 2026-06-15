Homem de 56 anos foi localizado por agentes da 118ª DP durante diligências - Reprodução

Homem de 56 anos foi localizado por agentes da 118ª DP durante diligências Reprodução

Publicado 15/06/2026 19:39

Araruama - Policiais civis da 118ª Delegacia de Polícia (Araruama) prenderam, nesta segunda-feira (15), um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão condenatória expedido pelo Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, Ronaldo Gouveia de Souza, de 56 anos, foi localizado e capturado por equipes da unidade durante diligências coordenadas pelos delegados Evaristo Pontes e Juaraci Vieira.

A ordem judicial é resultado de uma investigação iniciada em 2019, após denúncias sobre abusos cometidos contra uma criança. Com a conclusão do inquérito policial e o avanço do processo na Justiça, foi determinada a prisão do condenado para o cumprimento da pena.

Após a captura, Ronaldo foi conduzido à sede da 118ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais de praxe. Na sequência, ele foi transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que mantém operações permanentes para localizar e prender pessoas com mandados judiciais em aberto. A corporação também reforçou a importância da participação da população, por meio de denúncias encaminhadas pelos canais oficiais, no combate à criminalidade e no apoio às investigações.