Homem de 56 anos foi localizado por agentes da 118ª DP durante diligências Reprodução
Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Araruama
Homem de 56 anos foi localizado por agentes da 118ª DP durante diligências e encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena determinada pela Justiça
Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Araruama
Homem de 56 anos foi localizado por agentes da 118ª DP durante diligências e encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena determinada pela Justiça
Homem é detido suspeito de invadir e tentar arrombar residência em Araruama
Guarda Civil Municipal foi acionada por moradores e encaminhou o caso para a 118ª DP
Mulher é suspeita de furtar conjunto de moletom em loja de Araruama
Proprietários afirmam que peça avaliada em R$ 120 teria sido levada sem pagamento; caso foi identificado por imagens de segurança
Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.