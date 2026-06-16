Foto: - Reprodução

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Publicado 16/06/2026 17:21

Um homem de 32 anos, que estava foragido da Justiça e possuía dois mandados de prisão em aberto, foi capturado por policiais militares do 42º BPM na tarde desta segunda-feira (15), em Araruama.

De acordo com a Polícia Militar, a ação foi realizada após um trabalho de levantamento de informações de inteligência que permitiu identificar o paradeiro do suspeito. Com base nos dados obtidos, as equipes montaram um cerco tático e conseguiram abordar o homem.

Durante a verificação, os agentes constataram a existência de dois mandados judiciais expedidos contra ele. As ordens de prisão estão relacionadas aos crimes de associação criminosa e ameaça.

Após a captura, o homem foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde permaneceu preso para o cumprimento das determinações judiciais.