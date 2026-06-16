Foto:Reprodução
Foragido com dois mandados de prisão é capturado pela Polícia Militar em Araruama
Homem de 32 anos era procurado pela Justiça por associação criminosa e ameaça; ele foi localizado após trabalho de inteligência do 42º BPM
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De olho em 2026, Eduardo Paes e Vantoil Martins destacam potencial da Ilha dos Dinossauros em Iguaba
Agenda também reuniu os prefeitos Fabinho Costa e Marcelo Magno, além de Thiago Fantinha e Hugo Canellas. Pré-candidatos defendem interior mais forte
Daniela Soares entrega nova quadra e escola revitalizada em São Vicente após anos de demandas
Reforma incluiu lousas digitais, novos espaços de convivência e adequações na infraestrutura da escola
Condenado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Araruama
Homem de 56 anos foi localizado por agentes da 118ª DP durante diligências e encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena determinada pela Justiça
Homem é detido suspeito de invadir e tentar arrombar residência em Araruama
Guarda Civil Municipal foi acionada por moradores e encaminhou o caso para a 118ª DP
Mulher é suspeita de furtar conjunto de moletom em loja de Araruama
Proprietários afirmam que peça avaliada em R$ 120 teria sido levada sem pagamento; caso foi identificado por imagens de segurança
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