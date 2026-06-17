Homem preso em Minas Gerais - Foto: Reprodução

Homem preso em Minas Gerais Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 14:57

Quinze anos após um homicídio em Araruama, um homem condenado pelo crime foi preso nesta terça-feira (16) em Minas Gerais. Kleiton Carvalho de Oliveira, de 40 anos, foi localizado na cidade de Lima Duarte durante uma ação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) de Araruama, com apoio da Polícia Civil mineira, em cumprimento a um mandado de prisão condenatória expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em 2010 e teve como vítima Luiz Carlos Silveira. Segundo a Polícia Civil, ele foi atraído para uma emboscada e morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. Durante a ação criminosa, uma testemunha também foi baleada, mas sobreviveu aos ferimentos.

Ainda conforme a apuração policial, a motivação do homicídio estaria ligada a desentendimentos envolvendo negociações comerciais de gado.

Após um trabalho de inteligência e troca de informações entre as equipes dos dois estados, os agentes conseguiram identificar o paradeiro do condenado e realizar a prisão.

Depois dos procedimentos de praxe, Kleiton foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

