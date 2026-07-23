Matheus Antunes de Mattos, conhecido como "Da Honda" - Reprodução

Matheus Antunes de Mattos, conhecido como "Da Honda"Reprodução

Publicado 23/07/2026 14:10

Araruama - Um foragido da Justiça investigado por roubo foi preso na tarde de segunda-feira (20), em Araruama, após uma ação de inteligência da Polícia Civil com apoio do Grupamento Tático Operacional (GTO) da Guarda Civil Municipal. O homem, identificado como Matheus Antunes de Mattos, conhecido como “Da Honda”, foi localizado na Avenida Gladstone, no bairro Jardim São Paulo.

A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Segundo a Polícia Civil, o trabalho de inteligência permitiu identificar o paradeiro do investigado, que estava foragido.

Contra Matheus havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca de Saquarema, no âmbito de uma investigação pelo crime de roubo.

A corporação destacou que o apoio do GTO da Guarda Civil Municipal foi decisivo para a localização e a abordagem do foragido.

Após os procedimentos de praxe na 118ª DP, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.