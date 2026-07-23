Fios apreendidos durante ação - Reprodução

Fios apreendidos durante açãoReprodução

Publicado 23/07/2026 14:56

Araruama - Quatro homens, de 19, 28, 29 e 35 anos, foram levados para a 118ª Delegacia de Polícia na manhã desta quarta-feira (22), após serem abordados durante a instalação de uma rede de internet no bairro Nossa Senhora de Nazaré, em Araruama. A ação ocorreu em meio à apuração de denúncias de que integrantes de uma suposta empresa clandestina estariam intimidando funcionários de empresas concorrentes para impedir a prestação de serviços na região.

Segundo a Polícia Militar, as equipes do 42º BPM monitoravam informações de que os suspeitos agiriam com o apoio de criminosos da localidade para ameaçar e coagir trabalhadores de outras empresas do setor.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a equipe realizando a instalação da rede. Questionados, os quatro homens não apresentaram ordem de serviço que justificasse a atividade no endereço.

Diante da situação, todos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. A autoridade policial determinou a apreensão dos materiais utilizados na instalação e da caminhonete empregada pela equipe, que passará por perícia.

Entre os itens apreendidos estão uma bobina de aproximadamente três quilômetros de fibra óptica, 12 abraçadeiras para poste, 20 olhais de fixação, 70 alças de suporte para fibra e duas escadas retráteis de fibra de vidro.

O caso foi registrado na 118ª DP e segue sob investigação da Polícia Civil, que vai apurar a origem do material, a regularidade da atividade exercida e as denúncias de intimidação contra funcionários de empresas de internet.