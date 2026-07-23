Fios apreendidos durante açãoReprodução
Grupo é levado à delegacia por intimidar equipe de internet em Araruama
Quatro homens foram abordados durante instalação de rede de internet; material e caminhonete foram apreendidos para perícia
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Foragido por roubo é preso em Araruama após ação de inteligência
Investigado foi localizado pela Polícia Civil com apoio do GTO da Guarda Civil Municipal e tinha mandado de prisão preventiva em aberto
Araruama emplaca a sexta vitória na Educação em um ano e meio
Daniela Soares, secretária Valéria Amaral e equipe embarcam em setembro para Nova Iorque onde receberão prêmio internacional; prefeita também anuncia novidades no ensino superior
MPRJ mira esquema em contratos de Casimiro e Justiça bloqueia R$ 270 milhões
Medida atende a pedido do MPRJ após investigação apontar indícios de irregularidades em licitações, concentração de contratos e movimentações financeiras incompatíveis
Sem capacete, motociclista é abordado e PM descobre moto clonada em Araruama
Homem de 22 anos foi preso por receptação após policiais confirmarem que a Yamaha que conduzia era uma cópia de outro veículo
Prefeito de Casimiro tenta se explicar por atraso de salário e recebe nova onda de críticas
Servidores da Educação cobram remuneração e criticam falta de solução da Prefeitura
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