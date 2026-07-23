Claudette King - Divulgação

Claudette KingDivulgação

Publicado 23/07/2026 15:32

Araruama - A cantora norte-americana Claudette King, filha de B.B. King, integra a programação do Wine & Jazz Festival, que será realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, na Praça Antônio Raposo, em Araruama. A apresentação da artista está marcada para o dia 31 de julho, às 23h.

Natural da Califórnia e residente na Geórgia, nos Estados Unidos, Claudette King desenvolve carreira no blues e reúne influências de artistas como Aretha Franklin e Chaka Khan. A cantora foi indicada ao Grammy Award em 2023 e 2024, ao Blues Music Award e integra o Blues Hall of Fame.

Em Araruama, Claudette King sobe ao palco ao lado da Bruno Marques Band em uma apresentação que marca o centenário de nascimento de B.B. King. O repertório inclui músicas gravadas pelo cantor, composições da artista e canções de outros nomes do blues.

O Wine & Jazz Festival será realizado durante três dias na Praça Antônio Raposo e contará com atrações nacionais e internacionais, além de programação voltada à gastronomia e ao vinho.