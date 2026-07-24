Acusado foi levado para a delegacia, onde foram cumpridas as formalidades legais - Reprodução

Acusado foi levado para a delegacia, onde foram cumpridas as formalidades legaisReprodução

Publicado 24/07/2026 19:16

Araruama - Um homem acusado de envolvimento em roubo de cargas foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23), em Araruama. A captura aconteceu durante uma operação da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), no bairro Outeiro.

De acordo com a Polícia Civil, Davi Santos da Silva foi localizado por volta das 10h, na Rua do Calvário, após um trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do investigado.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araruama. O homem é investigado por roubo, em uma apuração relacionada ao roubo de cargas.

Após a prisão, o acusado foi levado para a delegacia, onde foram cumpridas as formalidades legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.