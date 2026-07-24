Aline Borel, cantora e influenciadora - Reprodução

Aline Borel, cantora e influenciadora Reprodução

Publicado 24/07/2026 19:37

Araruama - O Tribunal do Júri de Araruama condenou, após uma sessão que atravessou a madrugada, dois homens denunciados pela morte da cantora e influenciadora digital Aline Borel dos Santos. Natanael dos Santos Nunes recebeu pena de 28 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, enquanto Luiz Henrique Mora Fersura foi condenado a 16 anos e 6 meses.

O julgamento começou na manhã de quinta-feira (23) e terminou na madrugada desta sexta-feira (24), com decisão unânime do Conselho de Sentença. Os jurados não acolheram a tese favorável aos acusados e consideraram os dois réus culpados pelos crimes apontados pelo Ministério Público.

A pena de Natanael foi aumentada devido à reincidência. Já Luiz Henrique teve redução na condenação por ter confessado o crime.

Familiares de Aline acompanharam toda a sessão no Fórum de Araruama. O pai da cantora, Sebastião dos Santos, permaneceu no local até o encerramento do julgamento. Durante a sessão, a família afirmou que esperava a pena máxima e reforçou o pedido por justiça pela morte da artista.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Aline foi morta após ser confundida com uma suposta informante de uma milícia. A investigação apontou que ela realizava uma faxina em um imóvel usado por integrantes do grupo criminoso e teria sido levada até a Praia do Dentinho, em Praia Seca, onde foi executada a tiros.

O crime aconteceu em 21 de abril de 2022 e foi investigado pela 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP). Dos quatro homens denunciados pelo Ministério Público, dois foram julgados nesta etapa, sendo que um deles morreu e outro ainda aguarda julgamento.

Aline Borel ganhou reconhecimento nas redes sociais com vídeos de humor e músicas que viralizaram na internet. A condenação desta quinta-feira representa uma nova etapa no processo que busca responsabilizar os envolvidos na morte da artista.