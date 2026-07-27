Adilson Espíndola Machareth - Polícia Civil

Adilson Espíndola Machareth Polícia Civil

Publicado 27/07/2026 18:06

Araruama - Um homem condenado por disparo de arma de fogo foi preso pela Polícia Civil na Rodoviária de Araruama. A prisão foi realizada por agentes da - Um homem condenado por disparo de arma de fogo foi preso pela Polícia Civil na Rodoviária de Araruama. A prisão foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, após a localização do suspeito e o cumprimento de um mandado de prisão condenatória.

Segundo a Polícia Civil, o setor de inteligência da delegacia identificou onde Adilson Espíndola Machareth estava e acionou a equipe operacional, que foi até a rodoviária e efetuou a prisão.

De acordo com a corporação, Adilson foi condenado pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. A polícia informou ainda que ele também aparece como autor em outras ocorrências envolvendo a ex-companheira, incluindo um caso de coação no curso do processo, quando há tentativa de pressionar ou intimidar alguém ligado a uma ação judicial para interferir no andamento do caso.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permaneceu à disposição da Justiça.