Ana Carolina, Maria Rita e Samuel Rosa - Reprodução

Ana Carolina, Maria Rita e Samuel Rosa Reprodução

Publicado 28/07/2026 13:23

Araruama - A cantora Ana Carolina, a intérprete Maria Rita e o cantor Samuel Rosa estão entre as atrações nacionais previstas para a - A cantora Ana Carolina, a intérprete Maria Rita e o cantor Samuel Rosa estão entre as atrações nacionais previstas para a Araruama Literária 2026 . Os nomes fazem parte do planejamento inicial do evento, mas ainda dependem de confirmação oficial, após a transferência da feira de junho para agosto.

A quinta edição da Araruama Literária será realizada entre os dias 14 e 17 de agosto, das 9h às 21h, na Praça Antônio Raposo, no Centro de Araruama.

Além dos shows musicais, o planejamento inclui participações de Cissa Guimarães, Viviane Mosé, Mel Duarte, Itamar Vieira Junior, Gabriel, o Pensador, Leilane Neubarth, Bárbara Carine, Eduardo Spohr, Owerá, Marcelo Moutinho, Ramon Nunes Mello e Márcia Kambeba.

A programação também prevê contação de histórias, oficinas, apresentações teatrais, experiências interativas, atrações infantis e apresentações de bandas e grupos locais.

Com o tema “A Construção do Ser: Um Mergulho no Oceano da Literatura”, o evento terá atividades destinadas a estudantes, educadores, escritores, artistas e leitores.

A programação oficial, com a confirmação das atrações, datas e horários das apresentações, ainda será divulgada pela Prefeitura de Araruama.