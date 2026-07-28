Drogas apreendidas durante açãoPolícia Militar
Segundo a ocorrência, policiais do 42º BPM foram até o local após receberem uma denúncia anônima informando que três pessoas estariam vendendo drogas na comunidade.
Ao chegarem ao endereço, os agentes avistaram os suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura. Eles foram localizados e abordados sobre o telhado de uma residência.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os três confessaram a prática do tráfico e indicaram onde os entorpecentes estavam escondidos.
Durante a ação, foram apreendidas 450 cápsulas de cocaína, com aproximadamente 1.005,4 gramas, 74 tiras de maconha, pesando cerca de 590,8 gramas, 38 pedras de crack, com aproximadamente 61,5 gramas, além de R$ 65 em dinheiro.
Dois dos suspeitos sofreram escoriações durante a tentativa de fuga, receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, foram levados para a 118ª Delegacia de Polícia.
Na delegacia, os dois homens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram presos. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos mesmos crimes e permaneceu apreendido. Segundo a polícia, a ocorrência retirou de circulação mais de 1,6 quilo de drogas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.