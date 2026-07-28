Período de defeso começa neste sábado (1º) - Divulgação

Período de defeso começa neste sábado (1º)Divulgação

Publicado 28/07/2026 15:02

Araruama - A Prefeitura de Araruama vai reforçar a - A Prefeitura de Araruama vai reforçar a fiscalização na Laguna de Araruama durante o período de defeso, que começa nesta sexta-feira (1º) e segue até 31 de outubro. A ação tem como objetivo combater a pesca irregular e proteger as espécies aquáticas durante o período de reprodução.

Durante os três meses de defeso, equipes da Guarda Marítimo Ambiental e da Fiscalização Ambiental farão patrulhamento por terra e por água em diferentes pontos da laguna. As equipes vão fiscalizar embarcações e equipamentos de pesca, verificar o cumprimento das regras, orientar pescadores e, quando necessário, apreender materiais irregulares e aplicar autos de infração.

O período de defeso é previsto na legislação brasileira e estabelece restrições temporárias à captura de determinadas espécies para garantir a reprodução e a reposição natural dos estoques pesqueiros. A medida busca preservar a biodiversidade e contribuir para a continuidade da atividade pesqueira.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Siqueira Filho, a fiscalização também terá caráter educativo, orientando os pescadores sobre a importância da preservação durante esse período.

As ações serão realizadas em conjunto com órgãos ambientais, ampliando o monitoramento da laguna, considerada um dos principais patrimônios naturais da Região dos Lagos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente também pede a colaboração da população. Denúncias de pesca irregular ou outras infrações ambientais podem ser feitas pelos telefones (22) 3666-0012 e (22) 3666-0013.