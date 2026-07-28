Período de defeso começa neste sábado (1º)Divulgação
Araruama reforça fiscalização na laguna durante o defeso
Patrulhamento será intensificado entre 1º de agosto e 31 de outubro para combater a pesca irregular e proteger espécies em reprodução
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Dois homens são presos e adolescente é apreendido por tráfico em Araruama
Grupo tentou fugir da Polícia Militar, mas foi encontrado sobre o telhado de uma casa; mais de 1,6 quilo de drogas foi apreendido
Com bênção de Romário, Daniele Martins entra na corrida à Alerj
Primeira-dama de Búzios oficializa candidatura e fortalece projeto político do grupo de Alexandre Martins
CPI das Licitações ganha força e coloca governo Ramon Gidalte na mira da oposição
Lelei da Marmoraria e Rosimery Mangifesta articulam apoio para investigar contratos e aditivos da prefeitura
Ana Carolina, Maria Rita e Samuel Rosa são atrações da Araruama Literária
Evento será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto, na Praça Antônio Raposo, com programação voltada à literatura, cultura e educação
Homem condenado por atirar com arma de fogo é preso em Araruama
Mandado de prisão foi cumprido por agentes da 126ª DP de Cabo Frio após trabalho de inteligência
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