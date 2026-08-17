A Polícia Militar encaminhou a bebê para atendimento médico - Reprodução

A Polícia Militar encaminhou a bebê para atendimento médicoReprodução

Publicado 17/08/2026 17:56

Araruama - Foi ao ouvir um choro vindo de um terreno baldio que uma moradora do bairro Praia do Hospício, em Araruama, encontrou uma recém-nascida abandonada em meio à vegetação. O caso aconteceu na tarde deste domingo (16) e mobilizou as autoridades.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança está estável. Depois dos primeiros cuidados, ela foi transferida para uma unidade hospitalar com estrutura adequada para assistência neonatal.

A Prefeitura informou que os órgãos responsáveis pela proteção da criança e pela investigação do caso foram comunicados. Até a última atualização, não havia informações sobre quem são os pais ou responsáveis pela recém-nascida.

As circunstâncias do abandono serão investigadas pelas autoridades competentes.