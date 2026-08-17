Fabinho e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Divulgação

Fabinho e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de TransportesDivulgação

Publicado 17/08/2026 18:45 | Atualizado 17/08/2026 18:47

REGIÃO DOS LAGOS - O prefeito Fabinho Costa recebeu, nesta segunda-feira (17), representantes do - O prefeito Fabinho Costa recebeu, nesta segunda-feira (17), representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para discutir o início dos estudos de viabilidade técnica para a implantação de uma hidrovia na Lagoa de Araruama.

A iniciativa é conduzida pelo Consórcio Intermunicipal Lagos São João, presidido por Fabinho Costa. O grupo vem articulando com os municípios da região as primeiras ações relacionadas ao projeto.

Durante a reunião, foram discutidas possibilidades para a localização dos futuros terminais de embarque e desembarque, além da estrutura necessária para o funcionamento da hidrovia e a integração entre os municípios do entorno da lagoa.

A comunidade pesqueira também participa das discussões. A proposta é considerar as características e as necessidades de quem utiliza a Lagoa de Araruama para suas atividades.

“O pessoal do DNIT está iniciando a contratação de um estudo para verificar a viabilidade técnica da implantação da hidrovia na lagoa. Como presidente do Consórcio Lagos São João, estamos encabeçando essas primeiras tratativas e realizando as visitas aos municípios para avançar nessa discussão”, destacou o prefeito Fabinho Costa.

A reunião contou com a participação de Mauro Medeiros, chefe do Serviço de Engenharia Aquaviária do DNIT, e Ana Beatriz Farias, consultora de Socioeconomia do órgão. A equipe realiza visitas aos municípios da região como parte das etapas iniciais de levantamento e planejamento do estudo.

Segundo Fabinho Costa, a elaboração do projeto depende do diálogo entre os municípios, os órgãos envolvidos e a população que utiliza a lagoa.

“Essa visita foi importante para começarmos a definir as opções de locais onde poderão ser implantados os terminais de embarque e desembarque. É um projeto que precisa ser construído com responsabilidade, ouvindo os municípios, a comunidade pesqueira e avaliando todas as questões técnicas para que a hidrovia possa, de fato, se tornar uma realidade para a nossa região”, afirmou.

A proposta de implantação da hidrovia é discutida como uma alternativa de deslocamento entre os municípios do entorno da Lagoa de Araruama. O projeto ainda depende da realização dos estudos de viabilidade técnica.

As próximas etapas serão definidas após a contratação dos estudos pelo DNIT, que deverão incluir novas visitas, levantamentos e discussões com os municípios, a comunidade pesqueira e as instituições envolvidas.