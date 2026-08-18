Adolescente de 17 anos revela ser mãe de bebê que disse ter encontrado em terreno baldio em Araruama.Foto: Reprodução
Jovem que ‘achou’ bebê em terreno de Araruama revela ser mãe
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DNIT inicia estudo para hidrovia na Lagoa de Araruama
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Recém-nascida é encontrada abandonada em terreno baldio em Araruama
Bebê foi localizada por uma moradora que ouviu o choro vindo de uma área de vegetação, no bairro Praia do Hospício; criança está estável e recebeu atendimento médico
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