Adolescente de 17 anos revela ser mãe de bebê que disse ter encontrado em terreno baldio em Araruama. - Foto: Reprodução

Adolescente de 17 anos revela ser mãe de bebê que disse ter encontrado em terreno baldio em Araruama.Foto: Reprodução

Publicado 18/08/2026 09:26 | Atualizado 18/08/2026 15:41

Araruama - A história de um bebê supostamente A história de um bebê supostamente encontrado em um terreno baldio, em Araruama , mudou completamente de rumo na segunda-feira (17). A jovem de 17 anos que havia chamado a Polícia Militar para contar que teria ouvido o choro da criança revelou, na delegacia, que era a própria mãe da recém-nascida. Dois dias antes, ela havia dado à luz em casa, sem que a família soubesse da gravidez.

O parto aconteceu na noite de sábado (15), quando os parentes não estavam na residência. Segundo a Polícia Civil, depois de dar à luz, a adolescente manteve a bebê escondida durante o fim de semana. Na tarde de domingo (16), ela procurou a Polícia Militar e apresentou a versão de que teria encontrado a criança em um terreno baldio após ouvir um choro.

Os policiais foram até a casa da jovem e encontraram a recém-nascida dentro da própria residência. Mesmo assim, a adolescente ainda não havia contado que havia acabado de dar à luz.

A versão apresentada inicialmente levantou suspeitas dos investigadores. A Polícia Civil analisou imagens de câmeras de segurança e, segundo o delegado Evaristo Pontes, não encontrou registros que confirmassem os supostos trajetos feitos pela jovem até o terreno onde ela dizia ter encontrado o bebê.

Depois de revelar a verdade, a jovem contou que não sabia como agir diante da situação e que tentou procurar orientação médica após o parto. A análise do celular feita pela polícia confirmou diversas tentativas de ligação para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama.

De acordo com a investigação, a adolescente também não demonstrou rejeição à filha durante os depoimentos. Para a polícia, a jovem, diante do medo e da falta de orientação sobre como lidar com o nascimento, tentou encontrar uma maneira de entregar a bebê aos cuidados das autoridades.

O delegado Evaristo Pontes afirmou que o caso deve ser tratado com humanidade e sem julgamentos.

Segundo Pontes, apesar de ter inventado a história sobre o terreno baldio, a adolescente não abandonou a criança. A recém-nascida foi encontrada pelos policiais dentro da própria casa.

A mãe da adolescente também só descobriu a gravidez e o nascimento da neta depois que a jovem revelou a verdade na delegacia, na segunda-feira.

Segundo o delegado, após tomar conhecimento da situação, ela se comprometeu a dar apoio à filha e à recém-nascida.

Pontes disse ainda que ficou sensibilizado com o caso e destacou o desfecho positivo diante das circunstâncias. A prioridade, segundo ele, foi garantir que a bebê fosse encontrada em segurança e recebesse atendimento.

Após ser localizada, a recém-nascida foi encaminhada para um hospital com assistência neonatal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a bebê deu entrada na unidade com o quadro de saúde estável.