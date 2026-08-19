Maria estava em uma moto elétrica na ciclovia quando, segundo relatos, teria escorregado e caído na via.Foto: Reprodução
Maria estava em uma moto elétrica na ciclovia quando, segundo relatos, teria escorregado e caído na via.
Conforme as informações iniciais, ela teria caído na trajetória de um caminhão que passava pelo local. O veículo acabou atingindo a vítima e passou por cima da cabeça dela.
Uma viatura da Polícia MIlitar foi acionada e guardou o local até a chegada da perícia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.