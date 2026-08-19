Maria estava em uma moto elétrica na ciclovia quando, segundo relatos, teria escorregado e caído na via. - Foto: Reprodução

Maria estava em uma moto elétrica na ciclovia quando, segundo relatos, teria escorregado e caído na via.Foto: Reprodução

Publicado 19/08/2026 11:34

Araruama - Uma



Maria estava em uma moto elétrica na ciclovia quando, segundo relatos, teria escorregado e caído na via.



Conforme as informações iniciais, ela teria caído na trajetória de um caminhão que passava pelo local. O veículo acabou atingindo a vítima e passou por cima da cabeça dela.



Uma viatura da Polícia MIlitar foi acionada e guardou o local até a chegada da perícia. - Uma mulher identificada como Maria Gomes morreu na tarde desta terça-feira (18) , em Araruama, após um grave acidente envolvendo uma moto elétrica e um caminhão. O caso aconteceu na Avenida Gladstone de Oliveira, na altura da Igreja Nova Unção Gerando Vidas, na região de Boa Perna.Maria estava em uma moto elétrica na ciclovia quando, segundo relatos, teria escorregado e caído na via.Conforme as informações iniciais, ela teria caído na trajetória de um caminhão que passava pelo local. O veículo acabou atingindo a vítima e passou por cima da cabeça dela.Uma viatura da Polícia MIlitar foi acionada e guardou o local até a chegada da perícia.



