A estreia contou com centenas de participantes e teve percurso de cinco quilômetros pelo Centro, acompanhado por um trio elétrico. - Foto: Reprodução

A estreia contou com centenas de participantes e teve percurso de cinco quilômetros pelo Centro, acompanhado por um trio elétrico.Foto: Reprodução

Publicado 28/09/2026 18:35

Araruama recebe nesta terça-feira (29) a terceira edição do Corre Araruama , evento promovido pela Prefeitura que deve reunir cerca de 2 mil participantes no Centro da cidade. A programação terá concentração na Praça Antônio Raposo, a partir das 19h, e saída prevista para as 20h, com percurso de cinco quilômetros pelas ruas da região central. Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura de Araruama.

A atividade reúne corredores, grupos de corrida, famílias e moradores interessados em praticar atividade física. O percurso poderá ser feito por participantes com diferentes níveis de experiência, já que a proposta não está voltada para uma competição, mas para a participação conjunta durante o trajeto.

O Corre Araruama começou a partir da participação de grupos de corrida e passou a fazer parte da programação esportiva do município. Na primeira edição, realizada em julho, a expectativa inicial era reunir aproximadamente 500 pessoas. Segundo a Prefeitura, a estreia contou com centenas de participantes e teve percurso de cinco quilômetros pelo Centro, acompanhado por um trio elétrico.

A segunda edição ampliou a participação e, para o terceiro encontro, a organização trabalha com uma estimativa de público quatro vezes maior em relação à previsão feita para a estreia. A programação mantém o formato de concentração, aquecimento e percurso pelas ruas centrais.

Percurso terá cinco quilômetros pelo Centro

A concentração dos participantes está marcada para as 19h, na Praça Antônio Raposo. A saída será às 20h, dando início ao percurso de cinco quilômetros pelas ruas do Centro de Araruama.

Durante o trajeto, um trio elétrico acompanhará os participantes. A estrutura foi utilizada também na primeira edição e integra a proposta do evento de reunir pessoas que praticam corrida, caminhada ou que desejam acompanhar a atividade.

A programação é realizada mensalmente e busca reunir diferentes grupos de corrida do município. A proposta permite que cada participante faça o percurso de acordo com seu próprio ritmo, seja correndo ou caminhando.

A primeira edição contou com a participação de famílias, amigos e integrantes de grupos de corrida de Araruama e da região. Na ocasião, a Prefeitura informou que pelo menos dez grupos de corrida haviam confirmado presença e que a intenção era transformar o evento em uma atividade mensal.

Secretário destaca crescimento do evento

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Welliton de Barros, afirmou que o Corre Araruama foi criado para aproximar a população da prática esportiva e promover a integração entre os participantes.

“Queremos que cada vez mais pessoas ocupem as ruas, pratiquem atividade física e façam parte desse grande encontro”, afirmou o secretário.

Segundo Welliton, a expectativa de aproximadamente 2 mil participantes na terceira edição demonstra o crescimento do projeto desde o primeiro encontro. A programação também mantém a proposta de reunir pessoas com diferentes níveis de experiência na corrida e na caminhada.

Na primeira edição, a Prefeitura informou que a iniciativa tinha como objetivos incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os participantes e ampliar o calendário de atividades esportivas do município.

Serviço

3ª edição do Corre Araruama

Data: terça-feira (29)

Horário: concentração às 19h e saída às 20h

Local: Praça Antônio Raposo, no Centro de Araruama

Percurso: 5 quilômetros pelas ruas do Centro

Atração: trio elétrico

A atividade é promovida pela Prefeitura de Araruama, por meio da área municipal responsável pelo esporte e lazer. A organização espera reunir cerca de 2 mil pessoas nesta terceira edição.