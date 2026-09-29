Ao todo, sete linhas atendem o distrito de Morro GrandeAscom Araruama

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Renata Cristiane
Os moradores de Morro Grande, segundo distrito de Araruama, terão transporte coletivo gratuito no primeiro turno das Eleições 2026, em 4 de outubro. Ao todo, sete linhas que atendem a região vão operar sem cobrança de tarifa das 6h às 20h, com horários e intervalos compatíveis aos praticados em dias úteis. A medida também está prevista para um eventual segundo turno, em 25 de outubro. 

A gratuidade foi viabilizada por decreto publicado pela Prefeitura de Araruama no Diário Oficial em 22 de setembro. A medida vale para as linhas regulares que atendem Morro Grande e foi estabelecida para facilitar o deslocamento dos eleitores no dia da votação.

Segundo a Secretaria de Transportes, não haverá cobrança de tarifa aos usuários durante o período definido para o serviço. A frota e a frequência dos ônibus também deverão seguir o padrão dos dias úteis, de acordo com as informações divulgadas pelo município.

As sete linhas que atendem o distrito são 203, 205, 207, 213, 239, 240 e 254. Os itinerários conectam Morro Grande a diferentes localidades de Araruama e incluem trajetos por Itatiquara, São Vicente, Boa Vista, Bom Jardim, Paracatu e Chatuba.
Veja os horários das sete linhas

A Linha 203, que faz o trajeto Araruama/Itatiquara, tem saídas de Araruama às 7h50, 10h, 15h50 e 20h20. No sentido contrário, os ônibus saem de Itatiquara às 8h25, 10h35, 16h25 e 20h50.

A Linha 205, Circular Morro Grande via Praça da Bandeira, terá saídas de Araruama às 7h12, 8h, 9h30, 11h, 12h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h, 16h44, 17h25 e 19h20. No sentido Morro Grande, os horários informados são 6h05, 7h47, 8h40, 10h10, 11h40, 13h10, 14h40, 15h10, 16h10, 16h40, 17h24, 18h05 e 19h55.

Já a Linha 207, entre Araruama e São Vicente via Morro Grande, terá partidas de Araruama às 12h15 e 17h30. De São Vicente, os horários previstos são 6h e 13h15.

A Linha 213, que liga Araruama a Boa Vista, terá saídas de Araruama às 12h10 e 18h. No sentido Boa Vista/Araruama, os horários são 6h10, 12h50 e 18h40.

Linhas circulares terão mais opções de horários

A Linha 239, Circular Morro Grande via Bom Jardim, terá três saídas de Araruama: 6h30, 12h e 18h12. De Bom Jardim, os ônibus sairão às 7h05, 12h40 e 18h52.

A Linha 240, Circular Morro Grande via Paracatu, concentra a maior quantidade de horários entre as opções divulgadas. De Araruama, haverá partidas às 6h10, 6h50, 7h34, 8h30, 9h, 10h, 10h30, 11h30, 13h, 13h30, 15h, 16h22, 17h06, 17h50, 18h40 e 20h.

No sentido Morro Grande, os horários informados para a Linha 240 são 6h25, 6h45, 7h25, 8h09, 9h10, 10h40, 11h10, 12h10, 13h40, 14h10, 15h40, 17h02, 17h46, 18h30 e 19h20.

A Linha 254, entre Araruama e Chatuba, terá saídas de Araruama às 6h10, 12h45 e 19h. De Chatuba, os horários previstos são 6h40, 13h30 e 19h30.

Os horários foram divulgados pela Viação Montes Brancos, concessionária responsável pelo serviço.

Eleições acontecem em outubro

Em Araruama, há 110.876 eleitores aptos a votar nas Eleições 2026, conforme os dados apresentados no material divulgado pela Prefeitura. No pleito deste ano, serão escolhidos deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário de Brasília. Um eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro, também das 8h às 17h.

A gratuidade dos ônibus em Morro Grande, porém, terá período mais amplo que o horário de votação. Conforme o decreto municipal e as informações da Secretaria de Transportes, o transporte sem cobrança será oferecido das 6h às 20h.

A medida busca garantir o funcionamento do transporte coletivo regular durante o domingo de votação, mantendo a oferta de horários informada pela concessionária e permitindo o deslocamento dos moradores do distrito.