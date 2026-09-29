Ao todo, sete linhas atendem o distrito de Morro Grande - Ascom Araruama

Ao todo, sete linhas atendem o distrito de Morro GrandeAscom Araruama

Publicado 29/09/2026 14:44





A gratuidade foi viabilizada por decreto publicado pela Prefeitura de Araruama no Diário Oficial em 22 de setembro. A medida vale para as linhas regulares que atendem Morro Grande e foi estabelecida para facilitar o deslocamento dos eleitores no dia da votação.



Segundo a Secretaria de Transportes, não haverá cobrança de tarifa aos usuários durante o período definido para o serviço. A frota e a frequência dos ônibus também deverão seguir o padrão dos dias úteis, de acordo com as informações divulgadas pelo município.



As sete linhas que atendem o distrito são 203, 205, 207, 213, 239, 240 e 254. Os itinerários conectam Morro Grande a diferentes localidades de Araruama e incluem trajetos por Itatiquara, São Vicente, Boa Vista, Bom Jardim, Paracatu e Chatuba.

Os moradores de Morro Grande, segundo distrito de Araruama , terão transporte coletivo gratuito no primeiro turno das Eleições 2026, em 4 de outubro. Ao todo, sete linhas que atendem a região vão operar sem cobrança de tarifa das 6h às 20h, com horários e intervalos compatíveis aos praticados em dias úteis. A medida também está prevista para um eventual segundo turno, em 25 de outubro.A gratuidade foi viabilizada por decreto publicado pela Prefeitura de Araruama no Diário Oficial em 22 de setembro. A medida vale para as linhas regulares que atendem Morro Grande e foi estabelecida para facilitar o deslocamento dos eleitores no dia da votação.Segundo a Secretaria de Transportes, não haverá cobrança de tarifa aos usuários durante o período definido para o serviço. A frota e a frequência dos ônibus também deverão seguir o padrão dos dias úteis, de acordo com as informações divulgadas pelo município.As sete linhas que atendem o distrito são 203, 205, 207, 213, 239, 240 e 254. Os itinerários conectam Morro Grande a diferentes localidades de Araruama e incluem trajetos por Itatiquara, São Vicente, Boa Vista, Bom Jardim, Paracatu e Chatuba.