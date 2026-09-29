Embalagens apreendidas durante a açãoPolícia Militar
PM apreende mil embalagens para drogas em área de mata em Araruama
Ação conjunta do 42º BPM e da 118ª DP ocorreu no bairro Novo Horizonte após denúncias de tráfico de entorpecentes na região
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2º Distrito de Araruama terá ônibus gratuitos no dia das Eleições 2026
Sete linhas vão operar sem cobrança das 6h às 20h em 4 de outubro; horários terão frequência de dias úteis
PCCV sai do papel após 23 anos com decreto em São Pedro da Aldeia
Enquadramento atinge servidores de diferentes áreas e coloca o funcionalismo novamente no centro da agenda política municipal
Corre Araruama chega à 3ª edição com expectativa de 2 mil pessoas
Evento acontece nesta terça-feira (29), com percurso de 5 km pelo Centro, concentração na Praça Antônio Raposo e trio elétrico
Ricardo Couto entrega expansão do HELagos e reforça investimentos estaduais
Ampliação atende demanda de dez municípios da Região dos Lagos e inclui novos equipamentos de alta complexidade
Colisão entre motos deixa três feridos na RJ-106, em Araruama
Acidente frontal ocorreu durante a madrugada deste domingo e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na rodovia
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