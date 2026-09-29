Embalagens apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Embalagens apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 29/09/2026 14:59

Uma operação integrada entre policiais militares do 42º BPM (Cabo Frio) e agentes da 118ª DP (Araruama) resultou na apreensão de aproximadamente 1.000 unidades de material utilizado para a embalagem de entorpecentes no bairro Novo Horizonte, em Araruama . A ação foi realizada nesta segunda-feira (28), após as equipes policiais receberem informações sobre a atuação do tráfico de drogas em uma área de mata situada no município da Região dos Lagos.

De acordo com os dados fornecidos pelas forças de segurança, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil deslocaram-se até o endereço indicado com o objetivo de verificar denúncias anônimas sobre a comercialização e o armazenamento de substâncias ilícitas na comunidade. Ao chegarem ao ponto exato do patrulhamento, na vegetação nativa da localidade, os agentes visualizaram cerca de cinco indivíduos suspeitos reunidos no local.

Ao perceberem a aproximação das viaturas e a presença dos policiais, os cinco suspeitos empreenderam fuga imediatamente, entrando em direção ao interior da área de mata fechada para evitar a abordagem. Diante da evasão dos indivíduos, os policiais iniciaram varreduras e buscas minuciosas em todo o perímetro de vegetação nas imediações do bairro Novo Horizonte.

Buscas no terreno e registro de ocorrência na delegacia

Durante as buscas terrestres no terreno, as equipes localizaram o material plástico e os insumos destinados ao fracionamento e ao endireitamento de drogas, totalizando cerca de mil sacoles e invólucros usados no comércio ilegal. Apesar do cerco e do monitoramento ostensivo realizados ao longo da área de mata, nenhum dos envolvidos que fugiram durante a chegada dos agentes foi localizado ou preso até a conclusão das varreduras na região.

Todo o material apreendido pelos policiais foi recolhido e apresentado na 118ª Delegacia Policial de Araruama. Na unidade judiciária, a ocorrência foi devidamente formalizada e registrada sob o Registro de Ocorrência nº 6186. Os insumos recolhidos passarão por perícia técnica como parte dos procedimentos investigativos em andamento.

A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para identificar os suspeitos que fugiram da abordagem e mapear a estrutura do grupo criminoso responsável pelo armazenamento do material na zona de mata do bairro Novo Horizonte. As forças de segurança reforçam o pedido para que a população colabore com informações anônimas que auxiliem no combate ao crime organizado no município.