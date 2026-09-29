Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida, em Araruama - Foto: Reprodução

Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida, em AraruamaFoto: Reprodução

Publicado 29/09/2026 18:36

Araruama se prepara para celebrar o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, com uma programação que reúne religiosidade, tradição e cultura rural. A Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida deve reunir cerca de 500 cavaleiros e amazonas em um percurso de aproximadamente seis quilômetros, com concentração na Igreja de São Sebastião, no Centro, e chegada no Parque de Exposições Agropecuária, no bairro Fazendinha.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Araruama e pela Igreja de São Sebastião. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal participa da organização e atua na estrutura logística do evento, que pretende reunir moradores, famílias e participantes ligados à cultura e ao meio rural do município.

Cavalgada terá bênção antes da saída

A programação começa às 9h, com a concentração dos cavaleiros e amazonas na Igreja de São Sebastião. Às 10h, será realizada a bênção dos participantes, seguida pela saída da cavalgada, prevista para as 11h.

O percurso terá aproximadamente seis quilômetros, com destino ao Parque de Exposições Agropecuária, na Fazendinha. A atividade integra as celebrações do feriado dedicado à padroeira do Brasil e também mantém uma tradição relacionada à cultura rural de Araruama.

A participação da Secretaria de Agricultura na estrutura do evento também está relacionada à presença de produtores, cavaleiros e moradores de diferentes comunidades rurais. A pasta será responsável por apoiar a organização logística da programação.

Para o secretário em exercício de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Proteção Animal, Eduardo Nunes, a cavalgada reúne aspectos religiosos e culturais do município.

“Essa é uma festa muito importante para a fé dos moradores de Araruama e também uma tradição que reúne as pessoas, as famílias e diferentes comunidades. A Agricultura está presente porque essa cavalgada também tem uma relação muito forte com a nossa área rural, com os produtores, com os cavaleiros e com toda essa cultura do campo”, afirmou.

Após a chegada ao Parque de Exposições Agropecuária, a programação continua com atrações musicais. O cantor Junior Antunes se apresenta às 14h. Mais tarde, às 17h, será realizado o show do grupo Os Piratas.

A expectativa é de que aproximadamente 500 cavaleiros e amazonas participem da atividade ao longo do percurso. Além da demonstração de fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida, o evento também busca preservar uma tradição que faz parte da cultura de comunidades ligadas ao campo em Araruama.

A programação será realizada durante todo o dia 12 de outubro, feriado nacional dedicado a Nossa Senhora Aparecida. A concentração acontece na Igreja de São Sebastião, no Centro, e a chegada está prevista para o Parque de Exposições Agropecuária, na Fazendinha.

Programação

Local de concentração: Igreja de São Sebastião – Centro de Araruama

9h: concentração dos cavaleiros e amazonas

10h: bênção aos cavaleiros

11h: saída da Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida

14h: show com Junior Antunes

17h: show com Os Piratas