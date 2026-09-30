Motocicleta Honda/CG 160 apreendida durante a ação - Polícia Militar

Motocicleta Honda/CG 160 apreendida durante a açãoPolícia Militar

Publicado 30/09/2026 16:32

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira (29), em Araruama , após ser abordado por policiais militares enquanto conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 com registro de roubo e sinais de adulteração nos identificadores veiculares. O veículo foi encaminhado para a 118ª DP de Araruama e, após uma verificação mais detalhada, foi constatado que se tratava de uma motocicleta clonada.

Segundo as informações da ocorrência, a abordagem aconteceu durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar. Após a consulta dos dados da motocicleta, os agentes identificaram o registro de roubo e indícios de alterações nos sinais que permitem a identificação do veículo.

Perícia confirma adulteração

O veículo foi levado para a 118ª Delegacia de Polícia, em Araruama, onde passou por uma análise mais detalhada. De acordo com o registro da ocorrência, a perícia técnica policial confirmou a adulteração dos sinais identificadores e a situação de veículo clonado.

A constatação levou à apreensão da motocicleta, que permaneceu na unidade policial para a adoção das medidas cabíveis. O procedimento também envolveu o adolescente que estava na condução do veículo no momento da abordagem.

A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal. A legislação considera crime adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, motor, placa de identificação ou outro sinal identificador de veículo sem autorização do órgão competente. A pena prevista para o crime é de três a seis anos de reclusão e multa.

No caso envolvendo adolescente, a ocorrência é tratada como ato infracional análogo ao crime, conforme informado no registro policial. O jovem permaneceu apreendido à disposição da autoridade competente.

Motocicleta permanece apreendida

A motocicleta Honda/CG 160 continua apreendida para os procedimentos relacionados à ocorrência. A identificação de registro de roubo ocorreu durante a consulta realizada pelos policiais antes do encaminhamento do veículo para a delegacia.

A confirmação de que se tratava de uma motocicleta clonada ocorreu posteriormente, durante a verificação realizada na 118ª DP e a perícia técnica dos sinais identificadores.

A Polícia Civil é responsável pela unidade onde o caso foi apresentado e pelos procedimentos decorrentes da ocorrência. A 118ª DP está localizada em Araruama e integra a estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

A reportagem não conseguiu localizar o adolescente ou sua defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.