Em Araruama, 35 escolas serão locais de votação. - Foto: Reprodução

Em Araruama, 35 escolas serão locais de votação.Foto: Reprodução

Publicado 01/10/2026 17:20

A rede municipal de ensino de Araruama terá horário especial de funcionamento nesta sexta-feira (2), que antecede as Eleições 2026, e na segunda-feira (5), após o primeiro turno do pleito. A mudança será adotada em todas as escolas municipais, independentemente de as unidades serem ou não utilizadas como locais de votação. A medida faz parte da organização da rede de ensino para o período eleitoral.

Na sexta-feira, as aulas serão realizadas somente durante o primeiro turno. As atividades escolares serão encerradas às 12h. Dessa forma, os estudantes que normalmente frequentam as unidades no período da tarde não terão atividades escolares nesse dia.

Já na segunda-feira (5), o funcionamento das escolas também terá alteração. As atividades serão retomadas somente a partir das 12h, com as aulas concentradas no segundo turno. Com isso, os alunos matriculados no período da manhã não terão aulas nas unidades municipais.

A mudança no horário ocorre durante a preparação da cidade para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (4). As escolas municipais que receberão eleitores passarão por organização dos espaços para a instalação das seções eleitorais e realização da votação.

35 escolas serão utilizadas nas eleições

Ao todo, 35 escolas da rede municipal de Araruama serão utilizadas como polos eleitorais. As unidades receberão a estrutura necessária para o funcionamento das seções durante o pleito.

A utilização das escolas para as eleições exige a preparação dos espaços que serão ocupados pelos eleitores e pela estrutura eleitoral. Por esse motivo, o calendário de funcionamento da rede municipal foi ajustado tanto no dia anterior à votação quanto no primeiro dia útil após o pleito.

A medida, no entanto, não ficará restrita às escolas que serão utilizadas como locais de votação. Conforme a orientação divulgada, todas as unidades da rede municipal seguirão os horários especiais estabelecidos para sexta-feira e segunda-feira.

Confira os horários

Na sexta-feira (2), as atividades escolares serão realizadas somente no primeiro turno, com encerramento das aulas às 12h. A alteração vale para as escolas municipais de Araruama. No sábado (3) e no domingo (4), as unidades utilizadas como polos eleitorais estarão envolvidas na preparação e realização do primeiro turno das eleições.

Na segunda-feira (5), as atividades escolares serão retomadas a partir das 12h, somente no segundo turno. Portanto, os estudantes devem ficar atentos à alteração temporária no horário de funcionamento.

A orientação tem como objetivo organizar o funcionamento da rede municipal durante o período eleitoral e permitir a utilização das unidades destinadas à votação. Pais e responsáveis devem observar os horários específicos de cada turno para evitar deslocamentos desnecessários e acompanhar a rotina escolar dos estudantes durante os dias de alteração.