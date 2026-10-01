Caravana com exames e orientações - Foto: Reprodução

Caravana com exames e orientaçõesFoto: Reprodução

Publicado 01/10/2026 18:14 | Atualizado 01/10/2026 18:28

A Prefeitura de Araruama realiza, durante todo o mês de outubro, uma mobilização especial pelo Outubro Rosa 2026, com ações de prevenção e conscientização sobre os cânceres de mama e do colo do útero. Com o lema “Nenhuma mulher para trás”, a campanha Outubro Rosa terá a Caravana Rosa percorrendo os cinco distritos do município, com oferta de serviços de saúde, orientações e atividades voltadas ao público feminino.

A iniciativa tem como proposta descentralizar o atendimento e aproximar os serviços públicos de mulheres que vivem em diferentes regiões de Araruama. A programação reúne ações de diferentes áreas da administração municipal, incluindo Saúde, Políticas Sociais, Terceira Idade, Defesa da Mulher, Saúde Mental e Odontologia. A estratégia busca ampliar o acesso à prevenção e estimular a procura pelos serviços disponíveis na rede municipal.

Caravana terá exames e orientações

Entre os serviços previstos estão mamografias, marcação de exames preventivos e ações de orientação e conscientização. De acordo com a coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, Bianca Frederico, o público prioritário da campanha será formado por mulheres de 50 a 74 anos, principalmente aquelas que não realizam mamografia há pelo menos dois anos.

Apesar do foco definido para o rastreamento do câncer de mama, a programação será aberta a mulheres de outras faixas etárias. A proposta é aproveitar a mobilização do Outubro Rosa para ampliar o acesso às informações sobre prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento da saúde feminina.

Segundo a Prefeitura, a campanha não será concentrada apenas na realização dos exames. A estratégia também pretende incentivar a continuidade do atendimento depois do rastreamento, incluindo a avaliação dos resultados, a realização de investigações complementares quando houver indicação e o acompanhamento pela rede municipal de saúde.

Além das ações relacionadas ao câncer de mama, a programação reforçará a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer do colo do útero. As orientações serão realizadas ao longo das atividades da Caravana Rosa nos diferentes distritos.

Campanha terá participação de diferentes áreas

A mobilização também envolve setores da administração municipal que atuam em áreas relacionadas à saúde e ao atendimento social. A participação integrada busca oferecer às mulheres acesso a informações e serviços em um mesmo espaço, além de ampliar o alcance das ações de prevenção.

A subsecretária municipal de Saúde, Selma Bragança, afirmou que a descentralização é uma das prioridades da campanha deste ano. Segundo ela, a intenção é levar os serviços até as diferentes regiões do município e fortalecer o acompanhamento das mulheres pela rede pública.

“Este ano, queremos que o Outubro Rosa chegue a todas as regiões de Araruama. Nosso objetivo é ir ao encontro das mulheres, aproximar os serviços públicos da população e fortalecer uma rede de cuidado que acolha, oriente e acompanhe cada mulher”, declarou Selma.

A subsecretária também destacou o lema adotado pela campanha e afirmou que a proposta é garantir que as ações de prevenção alcancem mulheres de diferentes localidades do município.

Prevenção ao longo de todo o mês

A realização da campanha durante todo o mês de outubro busca ampliar o período de acesso às ações e estimular a participação da população. Com a Caravana Rosa circulando pelos cinco distritos, a Prefeitura pretende levar os serviços para mais perto das moradoras, evitando que a distância até os equipamentos públicos seja um obstáculo para a busca por atendimento.

A iniciativa também aposta na busca ativa e na orientação como estratégias para estimular a realização dos exames preventivos. A prioridade estabelecida para mulheres de 50 a 74 anos que estão há pelo menos dois anos sem realizar mamografia está relacionada ao objetivo de ampliar o rastreamento do câncer de mama entre o público definido pela campanha.

Ao mesmo tempo, a programação mantém ações voltadas a mulheres de outras idades e reforça informações sobre a prevenção do câncer do colo do útero. A orientação é que cada mulher procure os serviços de saúde de acordo com sua faixa etária, histórico e indicação dos profissionais responsáveis pelo atendimento.

Com a Caravana Rosa, Araruama amplia as ações do Outubro Rosa para diferentes pontos do município e reúne serviços de prevenção, orientação e acompanhamento. A Prefeitura afirma que a iniciativa busca fortalecer a rede municipal de saúde e garantir que as mulheres tenham acesso às informações e aos atendimentos necessários ao longo do processo de cuidado.