Moto em que estava a vítima, na Estrada de Praia Seca, em Araruama. - Foto: Reprodução

Moto em que estava a vítima, na Estrada de Praia Seca, em Araruama.Foto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 16:03

Um grave acidente deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (2), na Estrada de Praia Seca, em Araruama , na Região dos Lagos. A ocorrência foi registrada por volta das 11h e mobilizou equipes de atendimento.

Após o acidente, a estrada precisou ser interditada nos dois sentidos. O bloqueio foi realizado para permitir que os profissionais acionados pudessem trabalhar com segurança e realizar os procedimentos necessários no local.

A interrupção afetou a circulação de veículos durante o atendimento. Motoristas que utilizavam a via precisaram aguardar a conclusão dos trabalhos para continuar o trajeto pela Estrada de Praia Seca. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima. Também não há confirmação sobre idade ou outros dados pessoais da pessoa que morreu.

Atendimento mobilizou equipes

As equipes acionadas para a ocorrência permaneceram no local durante o atendimento. A presença dos profissionais e os procedimentos realizados exigiram que o fluxo de veículos fosse interrompido nos dois sentidos da estrada.

A medida também teve como objetivo garantir espaço para a atuação das equipes envolvidas no atendimento. Durante esse período, a circulação ficou condicionada à liberação do trecho.

Ainda não há informações confirmadas sobre o horário em que a pista foi totalmente liberada. Também não foram divulgados detalhes sobre a situação do trânsito após a conclusão dos trabalhos.

As informações sobre a ocorrência ainda são preliminares. Até o momento, não foi esclarecido quais veículos estariam envolvidos no acidente nem como a colisão aconteceu. Também não há confirmação oficial sobre outras pessoas feridas. Novos detalhes devem ser divulgados conforme as autoridades responsáveis avancem na apuração do caso.

Circunstâncias ainda serão esclarecidas

A dinâmica do acidente ainda não foi informada. As causas que levaram à ocorrência também permanecem sem esclarecimento. A apuração deverá reunir informações sobre o que aconteceu no trecho da Estrada de Praia Seca e as circunstâncias que resultaram na morte da vítima.

A identificação da pessoa que morreu ainda não foi divulgada. Informações sobre familiares, idade ou outros dados relacionados à vítima também não foram confirmadas até o momento.

A ocorrência chamou a atenção de motoristas que utilizavam a estrada durante a manhã, principalmente por causa da necessidade de interdição completa da via. O bloqueio nos dois sentidos alterou temporariamente a circulação pelo trecho.

O Jornal O DIA acompanha o caso e aguarda novas informações das autoridades responsáveis pela ocorrência. O espaço permanece aberto para atualizações sobre a dinâmica do acidente, a identificação da vítima e a situação da Estrada de Praia Seca.