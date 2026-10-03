Show do Cantor Talhes Roberto em Araruama - Foto: Reprodução

Show do Cantor Talhes Roberto em Araruama Foto: Reprodução

Publicado 03/10/2026 13:33

A Praça Antônio Raposo, no Centro de Araruama , recebeu grande público na primeira noite do Araruama Gospel Fest, nesta sexta-feira (2). Mesmo com a chuva fina durante parte da programação, moradores e visitantes permaneceram no local para acompanhar as apresentações. A programação reuniu diferentes gerações ao som de rock, pagode, axé e funk gospel, além de momentos de louvor e reflexão. Mais informações sobre a programação podem ser consultadas no portal RC24h.

A noite começou com a apresentação do Grupo de Louvor Ministério Internacional da Restauração. Com guitarras, músicas de ritmo acelerado e interação com o público, o grupo levou principalmente os jovens a cantar, pular e acompanhar as canções diante do palco.

Entre os presentes estava Isabela Vitória, de 15 anos. Ela contou que começou a se interessar pela música gospel por influência da mãe e foi ao festival com o objetivo de agradecer e adorar a Deus.

“Eu aprendi a gostar de música gospel com a minha mãe. Hoje eu vim para os shows para agradecer e adorar a Deus pela minha vida. Está sendo muito especial”, afirmou.

Pagode, axé e funk gospel movimentaram a praça

Na sequência, o Grupo Deus é Mais apresentou uma mistura de pagode gospel e axé gospel. As músicas, com letras relacionadas à fé, ao amor e à piedade de Deus, fizeram o público dançar e acompanhar as apresentações em frente ao palco.

Nos intervalos entre os shows, o DJ Carlinhos manteve a programação musical. O repertório incluiu versões instrumentais de diferentes estilos, com adaptações para ritmos como rock e funk gospel, mantendo o público envolvido enquanto as atrações se preparavam para entrar no palco.

A programação também teve momentos dedicados à reflexão. Entre as apresentações, o público foi convidado a diminuir o ritmo e acompanhar mensagens de fé e adoração conduzidas pelo locutor do evento.

A combinação entre música e momentos de oração marcou a primeira noite do festival, que reuniu famílias, jovens e pessoas de diferentes idades na praça central da cidade.

Thalles Roberto encerra noite com sucessos

Com o público já envolvido pelas apresentações, a principal atração da noite subiu ao palco. O cantor Thalles Roberto encerrou a programação e levou a praça ao momento de maior concentração de público.

Durante o show, o artista apresentou músicas conhecidas de sua carreira, entre elas “Arde Outra Vez”, “Mesmo Sem Entender” e “Eu Escolho Deus”. As canções foram acompanhadas pelo público, que cantou junto durante a apresentação.

Para Ana Regina Conceição, que acompanhou a programação, a noite foi marcada por gratidão e adoração.

“A chuva de graças está sendo derramada essa noite. E a gente sabe que os cantores são uma ponte que nos levam ao maior objetivo, que é a adoração”, declarou.

A prefeita Daniela Soares também destacou a proposta da programação e a presença de moradores e visitantes de outras cidades da Região dos Lagos. Segundo ela, o festival foi pensado para promover um espaço de fé, celebração, convivência e participação entre as famílias.

“É uma alegria ver as famílias araruamenses e também pessoas que vêm de outras cidades da região reunidas em Araruama para viver momentos de fé, celebração e convivência. O Araruama Gospel Fest foi pensado para proporcionar justamente esse encontro, aproximando as pessoas e criando um ambiente em que todos possam celebrar juntos. É esse espaço de comunhão, de acolhimento e de participação que queremos oferecer à população”, afirmou.

Festival continua neste sábado

O Araruama Gospel Fest continua neste sábado (3), novamente na Praça Antônio Raposo, com programação gratuita.

As atividades começam às 18h, com a Turma da Alegria, em um show infantil com brincadeiras. Às 20h, será a vez da Banda Tempos. Na sequência, às 21h, o público poderá acompanhar o show do grupo Get Worship.

O DJ Carlinhos também participa da programação nos intervalos das apresentações. A expectativa é de que o espaço volte a receber moradores e visitantes ao longo da noite.

O evento busca reunir diferentes públicos em uma programação voltada à música gospel e à celebração da fé, com atrações que passam por diferentes estilos musicais e atividades destinadas também ao público infantil.