Apreensão feita pela operação conjunta - Reprodução

Apreensão feita pela operação conjuntaReprodução

Publicado 07/10/2026 17:13

Uma tentativa de fuga durante uma abordagem terminou na prisão de um homem e na apreensão de 59 kg de drogas na madrugada desta quarta-feira (7), na Região dos Lagos. O veículo, que havia saído do Rio de Janeiro com destino à região, foi perseguido por equipes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até ser interceptado em Araruama . A ocorrência integra o cenário de segurança pública em Araruama.

Segundo as autoridades, o motorista recebeu ordem de parada durante a abordagem, mas não obedeceu e tentou fugir. As equipes iniciaram o acompanhamento do veículo, que seguiu em direção a Araruama. A perseguição terminou quando os agentes conseguiram interceptar o carro e prender o suspeito em flagrante.

Durante a fiscalização do veículo, os policiais encontraram diferentes tipos de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 50,8 kg de cocaína, 6,6 kg de crack, 1,5 kg de maconha e 760 frascos de lança-perfume. Somados, os materiais pesavam aproximadamente 59 kg, de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades.

Drogas foram encontradas dentro do veículo

A maior parte da apreensão era composta por cocaína, com 50,8 kg localizados pelos agentes. Também foram encontrados 6,6 kg de crack e 1,5 kg de maconha. Além dos tabletes e porções dos entorpecentes, os policiais apreenderam 760 frascos de lança-perfume.

De acordo com as autoridades, o carro havia partido do Rio de Janeiro e tinha como destino a Região dos Lagos. A tentativa de escapar da abordagem levou as equipes a acompanharem o veículo até Araruama, onde ocorreu a interceptação.

A prisão foi realizada em flagrante. Após a abordagem, o homem foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal, em Cabo Frio, onde foram realizados os procedimentos relacionados à ocorrência.

Preso foi encaminhado ao sistema prisional

Depois dos procedimentos na unidade da Polícia Federal, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça.

Até o momento, as informações divulgadas sobre o caso não apontam a origem ou o destino específico das drogas dentro da Região dos Lagos, nem detalham qual seria a finalidade do transporte. Também não foram divulgadas informações sobre antecedentes do preso ou sobre eventual investigação relacionada a outras pessoas.

A apreensão ocorreu durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A atuação das duas instituições resultou na interceptação do veículo e na apreensão dos entorpecentes transportados.

A reportagem tentou localizar a defesa do preso para obter um posicionamento sobre a prisão e as acusações relacionadas ao caso, mas não conseguiu contato com representantes. O espaço permanece aberto para manifestação.