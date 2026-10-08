118ª Delegacia Policial de Araruama - Foto: Reprodução

118ª Delegacia Policial de AraruamaFoto: Reprodução

Publicado 08/10/2026 14:04

Uma mulher, esposa de um pastor de Araruama , procurou a 118ª DP para relatar episódios de violência que afirma ter sofrido durante o relacionamento. O caso foi levado às autoridades e uma medida protetiva foi solicitada. Segundo o relato apresentado pela mulher, ela não teria mais interesse em permanecer ao lado do marido. Ainda de acordo com a denúncia, mesmo diante dessa decisão, ela teria sido obrigada a se sentar ao lado dele no altar da igreja.

A situação teria causado indignação à mulher, que classificou o episódio como uma “hipocrisia”. O relato faz parte das informações apresentadas às autoridades e deverá ser analisado no decorrer da investigação. O caso permanece sob apuração da Polícia Civil, por meio da 118ª DP, em Araruama. Como se trata de uma denúncia ainda não concluída pelas autoridades, não há, neste momento, decisão sobre eventual responsabilidade criminal do denunciado.

Medida protetiva foi solicitada

Após procurar a delegacia, a mulher solicitou uma medida protetiva. O instrumento tem como objetivo garantir medidas de proteção diante da situação relatada e evitar novos episódios de violência ou contato indevido, conforme a avaliação das autoridades responsáveis.

O pedido será analisado dentro dos procedimentos previstos para esse tipo de ocorrência. A situação também envolve questões relacionadas à segurança da mulher no momento em que ela precisar retornar à residência.

De acordo com as informações apresentadas, a vítima deverá voltar ao imóvel acompanhada por forças de segurança. A medida tem como objetivo permitir que ela retire seus pertences pessoais com acompanhamento. Entre os itens que a mulher pretende buscar está sua cachorrinha, que permanece na residência.

Retorno à residência terá acompanhamento

A previsão é de que o retorno ao imóvel ocorra com apoio das forças de segurança. A presença das equipes deverá acompanhar a retirada dos pertences pessoais e do animal. A situação ocorre após a mulher procurar a delegacia para apresentar os relatos sobre o relacionamento. O acompanhamento durante a ida à residência busca proporcionar maior segurança à mulher diante do contexto informado às autoridades.

A medida também permite que os pertences sejam retirados sem que a mulher precise realizar o procedimento sozinha. O caso deverá continuar sendo analisado pela 118ª DP, que poderá reunir novas informações e ouvir as pessoas envolvidas para esclarecer os fatos relatados.

Investigação segue na 118ª DP

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias dos episódios de violência relatados pela mulher, além de verificar as demais informações apresentadas no registro. Até o momento, os fatos permanecem no campo da denúncia e da investigação. A existência de um registro policial e a solicitação de medida protetiva não representam, por si só, uma condenação ou conclusão definitiva sobre a responsabilidade do denunciado.

A identidade dos envolvidos é preservada em respeito ao andamento da apuração e à legislação aplicável. O caso segue sob investigação na 118ª DP, em Araruama. Eventuais novas informações poderão ser incorporadas ao procedimento conforme o avanço das diligências realizadas pelas autoridades.