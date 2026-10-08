Luiz Braga Marinho chegando na delegacia - Reprodução

Luiz Braga Marinho chegando na delegaciaReprodução

Publicado 08/10/2026 19:00

Um homem condenado definitivamente por estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quarta-feira (7), no bairro Rio do Limão, em Araruama . Identificado como Luiz Braga Marinho, ele foi localizado por policiais civis da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), por volta das 7h. Segundo a Justiça, ainda restam 14 anos, 10 meses e 15 dias de pena a serem cumpridos em regime fechado. A prisão ocorreu após um trabalho de levantamento de informações realizado pela equipe policial.

De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão definitivo expedido pela Justiça de Araruama contra Luiz. A ordem judicial foi cumprida depois que os agentes reuniram informações para localizar o condenado.

A sentença é referente ao crime de estupro de vulnerável. Conforme consta no mandado, a condenação transitou em julgado, o que significa que se tornou definitiva, sem possibilidade de recurso pelas vias ordinárias.

Prisão ocorreu após levantamento de informações

A localização do condenado foi resultado de diligências realizadas por policiais civis da 118ª DP. A equipe reuniu informações para identificar onde ele estava e cumprir a ordem judicial expedida pela Justiça.

A prisão foi realizada nas primeiras horas da manhã, por volta das 7h, no bairro Rio do Limão. Após ser localizado, Luiz Braga Marinho foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Segundo as informações divulgadas, o homem permaneceu à disposição da Justiça após o cumprimento do mandado.

Condenação prevê cumprimento em regime fechado

De acordo com os dados judiciais relacionados ao mandado, Luiz ainda tem 14 anos, 10 meses e 15 dias de pena a cumprir em regime fechado. O documento indica que a condenação pelo crime de estupro de vulnerável já é definitiva.

O estupro de vulnerável é um crime previsto na legislação penal brasileira. Neste caso, a prisão ocorreu para o cumprimento de uma determinação judicial decorrente da condenação, e não apenas por uma investigação ainda em andamento.

A atuação da 118ª DP foi concentrada na localização do condenado e no cumprimento da ordem expedida pela Justiça de Araruama.

A reportagem tentou contato com a defesa de Luiz Braga Marinho, mas não conseguiu localizar um representante para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.