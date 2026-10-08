Luiz Braga Marinho chegando na delegaciaReprodução
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Araruama
Luiz Braga Marinho foi localizado por policiais civis no bairro Rio do Limão; segundo a Justiça, ainda restam mais de 14 anos de pena em regime fechado
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Vitória de Douglas Ruas: Serginho acerta o jogo e sobe de patamar no PL
Da vitória de Douglas Ruas à mobilização por Flávio, prefeito de Cabo Frio consolida espaço na articulação política do partido
Educação realiza ato de greve em Casimiro
Professores e servidores da educação e membros do Sepe cobram PCCV, regularização de férias e enquadramento de servidores de creches e paralisam atividades por 24h
Esposa de pastor denuncia violência e procura a 118ª DP em Araruama
Mulher afirma ter sofrido episódios de violência durante o relacionamento e solicitou medida protetiva às autoridades
Daniela Soares anuncia novo pacote de obras em Araruama
Nova etapa prevê serviços de drenagem e pavimentação em diferentes bairros; prefeitura afirma que mais de cem vias já receberam intervenções
Ramon arrecada meio bilhão e população não vê melhorias em Casimiro
Casimiro de Abreu (RJ) enfrenta críticas sobre a transparência da administração municipal
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