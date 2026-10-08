Luiz Braga Marinho chegando na delegaciaReprodução

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Renata Cristiane
Um homem condenado definitivamente por estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quarta-feira (7), no bairro Rio do Limão, em Araruama. Identificado como Luiz Braga Marinho, ele foi localizado por policiais civis da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), por volta das 7h. Segundo a Justiça, ainda restam 14 anos, 10 meses e 15 dias de pena a serem cumpridos em regime fechado. A prisão ocorreu após um trabalho de levantamento de informações realizado pela equipe policial.
De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão definitivo expedido pela Justiça de Araruama contra Luiz. A ordem judicial foi cumprida depois que os agentes reuniram informações para localizar o condenado.
A sentença é referente ao crime de estupro de vulnerável. Conforme consta no mandado, a condenação transitou em julgado, o que significa que se tornou definitiva, sem possibilidade de recurso pelas vias ordinárias.
Prisão ocorreu após levantamento de informações
A localização do condenado foi resultado de diligências realizadas por policiais civis da 118ª DP. A equipe reuniu informações para identificar onde ele estava e cumprir a ordem judicial expedida pela Justiça.
A prisão foi realizada nas primeiras horas da manhã, por volta das 7h, no bairro Rio do Limão. Após ser localizado, Luiz Braga Marinho foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.
Segundo as informações divulgadas, o homem permaneceu à disposição da Justiça após o cumprimento do mandado.
Condenação prevê cumprimento em regime fechado
De acordo com os dados judiciais relacionados ao mandado, Luiz ainda tem 14 anos, 10 meses e 15 dias de pena a cumprir em regime fechado. O documento indica que a condenação pelo crime de estupro de vulnerável já é definitiva.
O estupro de vulnerável é um crime previsto na legislação penal brasileira. Neste caso, a prisão ocorreu para o cumprimento de uma determinação judicial decorrente da condenação, e não apenas por uma investigação ainda em andamento.
A atuação da 118ª DP foi concentrada na localização do condenado e no cumprimento da ordem expedida pela Justiça de Araruama.
A reportagem tentou contato com a defesa de Luiz Braga Marinho, mas não conseguiu localizar um representante para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.