Veículo ficou parcialmente imerso na água - Reprodução

Veículo ficou parcialmente imerso na águaReprodução

Publicado 09/10/2026 13:25

Um carro caiu no Rio Mataruna, ao lado do Fórum da Comarca de Araruama , localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, no início da tarde desta quinta-feira (8). Imagens registradas no local mostram populares ajudando os ocupantes a sair do veículo. Pelo menos oito pessoas participaram do resgate da motorista, formando um cordão humano para retirá-la da água. Um taxista que ouviu os gritos de socorro também ajudou na mobilização. A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama.

O veículo ficou parcialmente submerso no Rio Mataruna, com a traseira apoiada na margem. Nas imagens, é possível observar que uma parte significativa da estrutura do carro ficou dentro da água, enquanto populares se mobilizavam para retirar a motorista.

Testemunhas relatam como o carro caiu no rio

De acordo com pessoas que passavam pelo local no momento do acidente, a motorista estaria saindo do estacionamento quando, em vez de engatar a marcha à ré, teria colocado o veículo na primeira marcha. Com isso, o carro teria seguido para frente, passado pelo barranco e entrado na água.

Segundo informações sobre a ocorrência, a própria motorista teria contado que deixou a primeira marcha engatada ao estacionar o veículo na lateral do Fórum. Ao ligar o carro, o automóvel teria dado um solavanco, avançado sobre a calçada e caído no rio.

Populares ajudam no resgate

O resgate mobilizou pessoas que estavam nas proximidades. Pelo menos oito pessoas participaram da ação para retirar a motorista do veículo.

As imagens mostram a parte dianteira do carro já submersa no momento em que a mulher foi retirada da água e levada até a calçada com a ajuda dos populares.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e realizou o atendimento à vítima. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a motorista estava em estado de choque após o acidente e foi encaminhada para a UPA de Araruama, onde recebeu atendimento médico e teve alta posteriormente.

O nome da mulher não foi divulgado. Testemunhas informaram que ela seria moradora de Arraial do Cabo, mas essa informação não teve confirmação oficial.

Retirada do veículo

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a retirada do automóvel do Rio Mataruna ou sobre eventuais danos materiais. A dinâmica completa do acidente também depende de esclarecimentos oficiais. O espaço também segue aberto para manifestação da motorista.