Veículo ficou parcialmente imerso na águaReprodução

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Renata Cristiane
Um carro caiu no Rio Mataruna, ao lado do Fórum da Comarca de Araruama, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade, no início da tarde desta quinta-feira (8). Imagens registradas no local mostram populares ajudando os ocupantes a sair do veículo. Pelo menos oito pessoas participaram do resgate da motorista, formando um cordão humano para retirá-la da água. Um taxista que ouviu os gritos de socorro também ajudou na mobilização. A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama.
O veículo ficou parcialmente submerso no Rio Mataruna, com a traseira apoiada na margem. Nas imagens, é possível observar que uma parte significativa da estrutura do carro ficou dentro da água, enquanto populares se mobilizavam para retirar a motorista.
Testemunhas relatam como o carro caiu no rio
De acordo com pessoas que passavam pelo local no momento do acidente, a motorista estaria saindo do estacionamento quando, em vez de engatar a marcha à ré, teria colocado o veículo na primeira marcha. Com isso, o carro teria seguido para frente, passado pelo barranco e entrado na água. 
Segundo informações sobre a ocorrência, a própria motorista teria contado que deixou a primeira marcha engatada ao estacionar o veículo na lateral do Fórum. Ao ligar o carro, o automóvel teria dado um solavanco, avançado sobre a calçada e caído no rio.
Populares ajudam no resgate
O resgate mobilizou pessoas que estavam nas proximidades. Pelo menos oito pessoas participaram da ação para retirar a motorista do veículo.
As imagens mostram a parte dianteira do carro já submersa no momento em que a mulher foi retirada da água e levada até a calçada com a ajuda dos populares.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e realizou o atendimento à vítima. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a motorista estava em estado de choque após o acidente e foi encaminhada para a UPA de Araruama, onde recebeu atendimento médico e teve alta posteriormente.
O nome da mulher não foi divulgado. Testemunhas informaram que ela seria moradora de Arraial do Cabo, mas essa informação não teve confirmação oficial.
Retirada do veículo
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a retirada do automóvel do Rio Mataruna ou sobre eventuais danos materiais. A dinâmica completa do acidente também depende de esclarecimentos oficiais. O espaço também segue aberto para manifestação da motorista. 
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Veículo ficou parcialmente imerso na água
Veículo ficou parcialmente imerso na água após a queda