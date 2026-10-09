Veículo ficou parcialmente imerso na águaReprodução
Carro cai no Rio Mataruna ao lado do Fórum de Araruama
Acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (8), no Centro; populares ajudaram os ocupantes a sair do veículo antes da chegada dos bombeiros
Prefeita de Araruama é escolhida para discursar em encontro de Flávio e Ruas
Daniela Soares (PL) é a única prefeita que falou no evento entre 16 mulheres que comandam prefeituras no Estado do Rio de Janeiro
Frente da direita da Região dos Lagos se une no Rio para alavancar votos
O encontro político reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares nesta sexta-feira (9) com foco na mobilização para o segundo turno na Região dos Lagos
Hotéis de Araruama registram até 100% de ocupação no feriadão
Cidade da Região dos Lagos atrai turistas com praias, gastronomia e a tradicional Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida
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Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Araruama
Luiz Braga Marinho foi localizado por policiais civis no bairro Rio do Limão; segundo a Justiça, ainda restam mais de 14 anos de pena em regime fechado
Serginho acerta tudo na eleição de 2026
Da vitória de Douglas Ruas à mobilização por Flávio, prefeito de Cabo Frio consolida espaço na articulação política do partido
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