A prefeita Daniela Soares durante discurso em evento no Rio - Divulgação Assessoria de Comunicação

A prefeita Daniela Soares durante discurso em evento no RioDivulgação Assessoria de Comunicação

Publicado 09/10/2026 20:44 | Atualizado 09/10/2026 20:52

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), foi a única entre as 16 mulheres que comandam prefeituras no Estado do Rio a discursar, nesta sexta-feira (9), durante o encontro de Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas , realizado na Ilha Itanhangá, no Rio. O evento reuniu lideranças políticas e apoiadores em uma mobilização voltada para o segundo turno da eleição presidencial e colocou a chefe do Executivo de Araruama entre os nomes que participaram dos pronunciamentos no palco.

A presença de Daniela no encontro ocorre após um resultado expressivo das forças políticas apoiadas por sua gestão nas urnas em Araruama. No município, Douglas Ruas recebeu 49.862 votos, alcançando 65,90% dos votos válidos para governador. O desempenho demonstrou a força da candidatura na cidade e o alcance da mobilização política realizada no município durante o período eleitoral.

Outro aliado da prefeita também conquistou espaço na disputa eleitoral. Carlos Russo (DC), ex-secretário municipal de Meio Ambiente e integrante da base política de Daniela, foi eleito deputado estadual com 27.447 votos. A eleição de Russo amplia a representação do grupo político no Legislativo estadual e estabelece uma nova frente de atuação para as lideranças ligadas à administração municipal.

O discurso

Durante seu discurso, Daniela relacionou os resultados obtidos nas urnas ao trabalho de mobilização realizado em Araruama. A prefeita também destacou sua experiência à frente de um município com mais de 140 mil habitantes e ressaltou os desafios enfrentados durante a campanha eleitoral. Ao abordar sua atuação política, ela enfatizou o orgulho pelo trabalho desenvolvido e a importância da participação feminina nos espaços de poder.

“Como prefeita mulher de uma cidade com mais de 140 mil habitantes, tenho orgulho do trabalho que fiz. Foi uma campanha árdua, mas somos guerreiros e vencedores. O Estado do Rio está seguindo no rumo certo”, afirmou.

Além de comentar o cenário político estadual, Daniela defendeu a união entre as lideranças municipais e estaduais. A prefeita também declarou apoio a Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República, reforçando o alinhamento político com o grupo presente no encontro.

“É um time de vitoriosos, que vai mudar a história do Rio e fortalecer os nossos municípios com muito trabalho e entrega. Seguimos firmes no apoio ao nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro”, declarou.

A participação de Daniela ganhou destaque por ela ter sido a única prefeita entre as 16 mulheres que administram municípios fluminenses a discursar durante a programação. O dado diferencia sua presença no evento e evidencia a participação da gestora de Araruama na articulação política do grupo no estado.

Com os resultados eleitorais de Douglas Ruas e Carlos Russo em Araruama e a manifestação pública de apoio a Flávio Bolsonaro, Daniela reforça sua atuação entre as lideranças municipais alinhadas ao PL. O encontro também serviu como espaço para a manifestação de apoio político e para a defesa de uma atuação conjunta entre representantes dos municípios e lideranças estaduais.

