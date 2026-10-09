Orla de Araruama - Ascom

Orla de AraruamaAscom

Publicado 09/10/2026 16:15





Ocupação hoteleira e distribuição dos fluxos turísticos A proximidade do feriado prolongado de 12 de outubro mobilizou o setor produtivo e registrou reflexos diretos na economia de Araruama , onde estabelecimentos hoteleiros já alcançaram lotação máxima para o período. O levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico aponta uma procura intensa por acomodações em diversos pontos da cidade, impulsionada pelas atrações naturais, opções gastronômicas e por um calendário de eventos planejado para o fim de semana.

A taxa de reservas atingiu seu nível máximo em diferentes bairros do município. Na Praia dos Amores, a Pousada Algodão da Praia preencheu todas as suas vagas para os dias de folga. No Centro, o Hotel Figueiredo registrou 100% das acomodações reservadas entre o sábado (10) e o domingo (11), mantendo cerca de 53% de ocupação a partir do próprio dia 11. No bairro Hospício, o Casa Abel Hotel também contabiliza fluxo expressivo de reservas, enquanto o Ver a Vista Hotel, localizado no Alto da Boa Vista, atingiu a marca de 80% dos leitos ocupados.



Segundo a avaliação do secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lineker Vieira, o desempenho dos meios de hospedagem reflete a consolidação da cidade como rota de turistas na Região dos Lagos, gerando impactos positivos diretos na rede de bares, restaurantes, comércio local e prestação de serviços. O gestor ressaltou que o município reúne atrativos naturais e culturais capazes de atrair visitantes ao longo de todas as estações do ano.



Cavalgada tradicional e atrações no feriado

Além dos atrativos naturais das praias e da lagoa, a agenda cultural do município será um dos pilares para a atração de público na segunda-feira (12). A cidade sedia a tradicional Cavalgada de Nossa Senhora Aparecida, com estimativa de reunir aproximadamente 500 cavaleiros e amazonas que percorrerão trechos urbanos e rurais da localidade. A concentração oficial dos participantes está agendada para as 9h, na Igreja de São Sebastião, onde será realizada uma bênção solene às 10h. Logo em seguida, a comitiva parte às 11h em direção ao Parque de Exposições da Fazendinha, espaço preparado para abrigar o público e receber diversas atrações musicais e festivas ao longo de toda a tarde.



A expectativa da administração pública e do empresariado local é de que o fluxo intenso de visitantes permaneça elevado durante todo o período de descanso, aquecendo significativamente a movimentação financeira nos principais polos turísticos, nas orlas e no comércio da região central e dos distritos.





