Itens apreendidos durante a ocorrência - Polícia Militar

Itens apreendidos durante a ocorrência Polícia Militar

Publicado 13/10/2026 18:10





Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre a presença de homens que estariam utilizando uma arma longa para intimidar moradores da localidade. Os agentes seguiram até o ponto indicado e avistaram cerca de quatro indivíduos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata.



Os militares realizaram buscas nas imediações para tentar localizar os homens e verificar a situação. Durante a procura, encontraram diferentes materiais, incluindo uma réplica de fuzil, uma granada, munições e equipamentos que, segundo a descrição da apreensão, estavam no local.



Além dos objetos, os policiais recolheram porções de maconha e cocaína. Todo o material foi levado para a 118ª DP, responsável pelo registro da ocorrência.



Drogas e munições estavam entre os materiais apreendidos Policiais militares do 42º BPM apreenderam uma réplica de fuzil, uma granada, munições, equipamentos e drogas na segunda-feira (12), na localidade de São Vicente de Paula, em Araruama , na Região dos Lagos. A ação ocorreu após informações de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam intimidando moradores com o uso de uma arma longa. O material foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Ninguém foi localizado durante a operação.Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações sobre a presença de homens que estariam utilizando uma arma longa para intimidar moradores da localidade. Os agentes seguiram até o ponto indicado e avistaram cerca de quatro indivíduos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata.Os militares realizaram buscas nas imediações para tentar localizar os homens e verificar a situação. Durante a procura, encontraram diferentes materiais, incluindo uma réplica de fuzil, uma granada, munições e equipamentos que, segundo a descrição da apreensão, estavam no local.Além dos objetos, os policiais recolheram porções de maconha e cocaína. Todo o material foi levado para a 118ª DP, responsável pelo registro da ocorrência.

A apreensão incluiu 85 tabletes de maconha, com peso total de 561 gramas, e 41 cápsulas de cocaína, que somaram 90,2 gramas. As drogas foram recolhidas durante as buscas realizadas após a fuga dos indivíduos.



Entre os demais itens encontrados estão uma réplica de fuzil, uma granada, um rádio transmissor, uma capa de colete e um aparelho celular. Os policiais também apreenderam um carregador de pistola calibre 9 milímetros e 34 munições de diferentes calibres.



A presença dos materiais foi registrada na ocorrência policial. Até o momento, conforme as informações divulgadas sobre a ação, nenhum dos indivíduos vistos pela equipe foi localizado.



A apreensão ocorreu depois de relatos sobre a suposta intimidação de moradores por homens apontados como ligados ao tráfico de drogas. A informação motivou o deslocamento da equipe policial até São Vicente de Paula. No entanto, como os suspeitos fugiram antes de serem abordados, não houve identificação de pessoas envolvidas na ocorrência com base nos dados fornecidos.



Ocorrência foi registrada na 118ª DP

Após a localização dos objetos e das substâncias entorpecentes, os policiais encaminharam todo o material à 118ª Delegacia de Polícia, em Araruama. A unidade registrou a ocorrência para os procedimentos cabíveis.



A relação dos itens apreendidos reúne materiais de naturezas distintas, desde equipamentos de comunicação e proteção até munições e drogas. A réplica de fuzil também integra a lista, mas as informações divulgadas não detalham suas características nem esclarecem se a granada apreendida era funcional.



Não foram informados detalhes sobre a identificação dos indivíduos que fugiram, possíveis diligências posteriores ou eventual vinculação do material a pessoas específicas.





