Jiboia resgatada por agentes da Guarda Ambiental - Foto: Reprodução

Jiboia resgatada por agentes da Guarda AmbientalFoto: Reprodução

Publicado 14/10/2026 16:42

Uma jiboia de médio porte foi resgatada por agentes da Guarda Ambiental do município de Araruama na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Parati. A equipe de proteção ambiental foi acionada para realizar a contenção do réptil após uma denúncia efetuada por telefone por um morador da localidade. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes efetuaram o manejo seguro da serpente e constataram que o animal silvestre não apresentava ferimentos aparentes ou sinais de debilidade física.

Logo após a inspeção e a verificação do estado de saúde, o animal foi transportado em recipiente adequado pelas equipes municipais e solto em uma área de preservação ambiental da região, caracterizada pela vegetação nativa preservada e distante da zona urbana. A destinação correta garante a integridade física do réptil e evita novos contatos com a população local, promovendo o equilíbrio da fauna da Região dos Lagos.

O superintendente de Meio Ambiente de Araruama, Pedro Guimarães, explicou que o atendimento rápido foi viabilizado pela comunicação direta da comunidade e aproveitou a ocorrência para reforçar as orientações de segurança quanto ao encontro com animais silvestres em áreas residenciais. O gestor alertou sobre os riscos de tentativas de captura por parte de pessoas não qualificadas.

Orientação das autoridades ambientais e canais de contato

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao avistar espécimes da fauna silvestre no perímetro urbano, a população não deve tentar realizar a captura, manter o animal em cativeiro ou efetuar a soltura por conta própria. As autoridades destacam que o manejo inadequado pode causar acidentes graves, além de provocar estresse excessivo e lesões no próprio animal, comprometendo sua sobrevivência.

As recomendações oficiais orientam que o morador mantenha uma distância segura da área onde o animal se encontra e entre em contato imediato com os órgãos de fiscalização e resgate. A avaliação técnica por parte dos especialistas permite examinar adequadamente o estado do espécime e definir o local mais apropriado para a sua reintrodução na natureza.

Para comunicar ocorrências, solicitar resgates de animais silvestres ou realizar denúncias sobre crimes ambientais, a Prefeitura Municipal de Araruama disponibiliza os canais de atendimento telefônico da Secretaria de Meio Ambiente pelos números (22) 3666-0012 e (22) 3666-0013.

A reportagem buscou contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Araruama para obter informações detalhadas sobre o tamanho do animal resgatado e a espécie exata e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para atualização.