Jiboia resgatada por agentes da Guarda AmbientalFoto: Reprodução
Jiboia é resgatada pela Guarda Ambiental no bairro Parati, em Araruama
Serpente foi devolvida ao habitat natural em área de preservação após passar por avaliação física e não apresentar ferimentos
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