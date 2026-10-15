Fiscalização noturna aconteceu próxima à Colônia de Pescadores Z-28 - Ascom

Fiscalização noturna aconteceu próxima à Colônia de Pescadores Z-28Ascom

Publicado 15/10/2026 14:37





Monitoramento e procedimentos legais na delegacia A Guarda Marítima e Ambiental de Araruama realizou a apreensão de equipamentos de pesca ilegal e diversos pescados vivos durante uma operação de fiscalização noturna na Laguna de Araruama , na altura da região do Areal, próxima à Colônia de Pescadores Z-28. A ação faz parte das patrulhas intensificadas pela prefeitura para coibir crimes ambientais e garantir a preservação da fauna aquática no município do interior do Rio de Janeiro. Durante a abordagem à embarcação encontrada no local, os agentes recolheram uma vara com molinete e um saco contendo os peixes, mas o proprietário do barco não foi localizado no momento da incursão.

A apreensão ocorreu enquanto as equipes de proteção ambiental patrulhavam o espelho d'água em um momento crucial para o ecossistema regional. De acordo com informações prestadas pela administração municipal, todo o material apreendido durante a fiscalização foi devidamente recolhido e encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde a ocorrência foi formalmente registrada por meio de boletim policial.



Os apetrechos de pesca recolhidos e a documentação do caso ficaram sob a responsabilidade da autoridade policial da cidade para o cumprimento dos procedimentos legais cabíveis. Como o responsável pelos equipamentos e pelo barco não se encontrava no local durante o flagrante, as investigações deverão apurar a autoria do crime ambiental praticado na área protegida.



Proteção das espécies e reta final do defeso

As operações na laguna ganham relevância acrescida por conta do período de defeso ecológico, cuja vigência se estende até o dia 31 de outubro. Esta restrição temporária é uma medida essencial estabelecida para proteger os ciclos naturais de reprodução das espécies marinhas e estuarinas que povoam a região. Segundo a Prefeitura de Araruama, o trabalho das equipes segue intensificado em toda a extensão do ecossistema lagunar para impedir que atividades predatórias comprometam o estoque pesqueiro local.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Siqueira Filho, enfatizou a relevância da manutenção das patrulhas nesta fase conclusiva da restrição ambiental. Conforme declarou o gestor, as equipes operacionais permanecerão atuantes tanto em terra quanto nas águas, aliando o trabalho de fiscalização a ações educativas e orientações para a comunidade local até o encerramento do prazo normativo.



O secretário reforçou ainda que a preservação do ecossistema da laguna garante diretamente a sustentabilidade e o futuro da atividade pesqueira econômica e artesanal de toda a Região dos Lagos, o que justifica a tolerância zero contra infrações no período.



Canais de denúncia e espaço de defesa

A Prefeitura de Araruama reitera a necessidade do apoio da população na identificação de práticas ilegais que ameacem o meio ambiente. Denúncias anônimas sobre pesca proibida e outros crimes ambientais podem ser realizadas diretamente pelos telefones (22) 3666-0012 e (22) 3666-0013.



Como o responsável pela embarcação e pelos materiais de pesca não foi identificado no local no momento da abordagem policial, a reportagem buscou contato com a polícia civil para apurar se algum representante ou suspeito se apresentou, mas não houve novos desdobramentos até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para o posicionamento da defesa ou do proprietário do material.