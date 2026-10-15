Agentes realizando o manejo e verificando que a serpente não apresentava ferimentos aparentes. - Foto: Reprodução

Agentes realizando o manejo e verificando que a serpente não apresentava ferimentos aparentes.Foto: Reprodução

Publicado 15/10/2026 19:10 | Atualizado 15/10/2026 19:19

Uma moradora do bairro Paraty, em Araruama , levou um susto na manhã desta quarta-feira (14) ao encontrar um filhote de jiboia, com cerca de um metro de comprimento, no quintal de sua residência. O réptil foi localizado nos fundos do terreno no momento em que o marido da moradora realizava a roçagem da vegetação. O episódio acendeu o alerta na vizinhança sobre o aparecimento constante de animais silvestres no perímetro urbano em dias de clima abafado.

Logo após avistarem a serpente em meio ao mato, os moradores mantiveram distância e acionaram a Guarda Ambiental de Araruama por meio de ligação telefônica. Conforme o relato da moradora, a equipe de resgate chegou ao endereço em aproximadamente uma hora para realizar a contenção do animal com os equipamentos adequados. A munícipe elogiou a presteza e o suporte técnico oferecido pelos agentes desde o primeiro contato até o encerramento do manejo na propriedade.

No local, os guardas ambientais efetuaram a captura segura da jiboia e constataram que o espécime não apresentava ferimentos ou sinais de contusão. Após a avaliação de praxe, o réptil foi transportado e reintegrado ao seu habitat natural em uma unidade de preservação ambiental da região. O superintendente de Meio Ambiente de Araruama, Pedro Guimarães, enfatizou a importância da agilidade dos moradores em acionar as equipes qualificadas.

Orientações para o surgimento de serpentes em dias quentes

O superintendente explicou que a população jamais deve tentar capturar, manusear, reter em cativeiro ou realizar a soltura de animais silvestres por conta própria. Segundo a autoridade ambiental, mesmo quando há a intenção de proteger o espécime, a abordagem inadequada pode gerar estresse extremo no animal, provocando lesões e aumentando significativamente o risco de acidentes e picadas contra os moradores.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforçou que a circulação de cobras em áreas residenciais e urbanas torna-se mais frequente durante períodos de altas temperaturas e tempo abafado, momento em que os répteis deixam seus abrigos em busca de alimento e regulação térmica. A orientação oficial determina que o cidadão isole a área e ligue imediatamente para os órgãos ambientais para a destinação correta da fauna.

Para solicitações de resgate, denúncias ou comunicação de ocorrências ambientais, a Prefeitura de Araruama disponibiliza os canais de atendimento telefônico da Secretaria de Meio Ambiente pelos números (22) 3666-0012 e (22) 3666-0013.

A reportagem buscou contato com a Secretaria de Meio Ambiente para verificar o balanço de resgates de animais silvestres realizados no município durante este mês e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.2