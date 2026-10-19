Serpente da espécie limpa-campo Fotos: SEMAM Araruama/Divulgação
Serpente da espécie limpa-campo é resgatada no bairro Balneário em Araruama
Animal foi resgatado em Praia Seca e reintegrado ao seu ecossistema nativo na APA de Massambaba pelas equipes locais
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