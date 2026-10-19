Serpente da espécie limpa-campo - Fotos: SEMAM Araruama/Divulgação

Serpente da espécie limpa-campo Fotos: SEMAM Araruama/Divulgação

Publicado 19/10/2026 14:10

A Prefeitura Municipal de Araruama realizou o resgate de uma serpente da espécie limpa-campo (Drymarchon corais) na manhã desta segunda-feira (19), na Rua Igarapé-Açu, localizada no bairro Balneário, em Praia Seca, 4º distrito do município. A ação emergencial envolveu agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal, com o suporte técnico de um especialista do parque temático Botânico das Asas.

Após a contenção segura do réptil no local habitado, os técnicos realizaram a avaliação física do espécime para atestar suas condições de saúde. Sem apresentar lesões ou sinais de contusão, o animal foi transportado em caixa de contenção apropriada e devolvido à natureza na Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, unidade de conservação fundamental para o abrigo da fauna nativa da Região dos Lagos.

Esta foi a segunda ocorrência envolvendo a captura de serpentes no perímetro urbano do município em um curto intervalo de tempo. Na semana passada, equipes da Secretaria de Meio Ambiente já haviam atuado no resgate de uma jiboia no bairro Parati, que também passou por triagem e foi reinstalada em uma reserva ambiental da região.

Orientações e protocolos de segurança para a população

A Secretaria de Meio Ambiente alerta os moradores sobre os riscos associados à manipulação inadequada de répteis e outros animais silvestres encontrados em áreas residenciais. A pasta destaca que tentativas de captura ou contenção por pessoas não especializadas geram estresse severo nos espécimes, elevam o risco de acidentes e podem resultar em lesões graves ao animal.

As autoridades ambientais orientam que a população jamais tente prender os animais em cativeiro ou efetuar a soltura por conta própria em locais inadequados. Ao avistar espécimes da fauna silvestre no perímetro urbano, a instrução é isolar o local, manter distância de segurança e acionar imediatamente as equipes técnicas capacitadas para o manejo seguro.

Para chamados de resgate de animais e denúncias sobre crimes ambientais, a Prefeitura de Araruama disponibiliza atendimento por meio dos canais oficiais da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Civil Municipal.

A reportagem buscou contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Araruama para obter dados atualizados sobre o total de resgates de fauna silvestre realizados no distrito de Praia Seca neste ano e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.