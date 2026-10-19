Atletas de tênis de mesa no pódio - Foto: Reprodução Ascom

Atletas de tênis de mesa no pódio Foto: Reprodução Ascom

Publicado 19/10/2026 14:58

Dois jovens mesa-tenistas de Araruama vão representar o Estado do Rio de Janeiro na edição de 2026 dos Jogos da Juventude CAIXA. Os atletas Isabelle Valente e Patrick Candreva, ambos de 15 anos, garantiram vaga na delegação oficial do Time RJ e competirão em Foz do Iguaçu, no Paraná. Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a competição nacional reúne cerca de 5 mil estudantes-atletas com idades entre 15 e 17 anos, vindos das 27 Unidades Federativas do país.

A classificação da dupla da Região dos Lagos foi alcançada graças ao bom desempenho demonstrado nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ). Isabelle conquistou a vaga ao sagrar-se campeã carioca nas categorias sub-15 e sub-17, além de acumular títulos no Intercolegial e o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Duplas Sub-17. Já Patrick carimbou seu passaporte após ser campeão regional dos JERJ, vice-campeão estadual e ostentar no currículo o título brasileiro por equipes.

Currículo vitorioso e expectativas para o torneio

As trajetórias dos dois jovens reforçam o protagonismo do esporte escolar do interior do estado na formação de atletas de alto rendimento. A mesatenista Isabelle Valente celebrou a oportunidade de vestir as cores da delegação fluminense em um evento de alcance nacional.

“A expectativa para os Jogos da Juventude é muito grande. Estou feliz por ter conquistado essa oportunidade e quero aproveitar cada partida para mostrar meu trabalho, aprender com atletas de outros estados e dar o meu melhor representando o Time RJ. Espero fazer uma boa competição e voltar com mais experiência e com a medalha de ouro”, destacou a atleta.

Força da delegação fluminense no cenário nacional

O Time RJ desembarca no Paraná com uma estrutura composta por 241 integrantes, sendo 194 atletas, 41 técnicos e seis dirigentes. A delegação fluminense busca repetir ou superar o desempenho histórico obtido na edição de 2025, realizada em Brasília, quando o estado conquistou a segunda colocação geral no quadro de medalhas, somando 80 pódios (28 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze).

A presença dos representantes de Araruama na seleção do estado evidencia o investimento contínuo nas categorias de base e no tênis de mesa da Região dos Lagos, colocando os jovens locais no radar das principais seleções de jovens do país.

A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Araruama e com a comissão técnica da federação para verificar a rotina de treinos e o calendário de embarque dos atletas e aguarda retorno; o espaço permanece aberto para manifestação.