Ponto de ônibus da Rodoviária de AraruamaPrefeitura de Araruama/Divulgação
O benefício da tarifa gratuita foi oficialmente regulamentado por meio do Decreto nº 112, publicado no Diário Oficial do Município em 22 de setembro de 2026. Segundo o texto normativo assinado pelo poder executivo, a concessionária responsável pelo serviço e os operadores do sistema devem garantir o acesso totalmente livre aos veículos de transporte coletivo, sem a realização de qualquer tipo de cobrança nas catracas durante toda a janela de horário estipulada.
Operação de frota em ritmo de dia útil
Atualmente, o município de Araruama conta com um colégio eleitoral expressivo, composto por 110.876 eleitores aptos a participar do pleito de 2026. Neste segundo turno da eleição nacional, a população votante comparecerá às urnas para definir a escolha do presidente da República. As seções eleitorais estarão abertas ao público no período compreendido entre 8h e 17h, seguindo o horário oficial de Brasília.
Cobertura de rotas nos cinco distritos da cidade
A região do 2º Distrito, Morro Grande, conta com o suporte de sete linhas de ônibus, garantindo o deslocamento entre localidades como Itatiquara, São Vicente, Boa Vista, Bom Jardim, Paracatu e Chatuba. Para os moradores do 3º Distrito, São Vicente de Paulo, o itinerário é coberto por cinco linhas operacionais, incluindo trajetos que atendem as comunidades de Sobara e Barro Vermelho. Já o 4º Distrito, Praia Seca, e o 5º Distrito, Iguabinha, dispõem de rotas contínuas ao longo de todo o domingo, assegurando mobilidade para que os eleitores cheguem aos locais de votação com tranquilidade e sem custos.
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