Ponto de ônibus da Rodoviária de AraruamaPrefeitura de Araruama/Divulgação

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Renata Cristiane
A Prefeitura de Araruama vai oferecer transporte coletivo por ônibus com tarifa zero durante o próximo domingo, dia 25 de outubro, data em que ocorre o segundo turno das Eleições 2026. A medida de gratuidade será válida das 6h às 20h e abrange todos os passageiros e moradores que utilizarem o sistema de transporte público municipal. De acordo com as diretrizes divulgadas pelo governo municipal, a isenção de pagamento beneficia qualquer cidadão que necessite se locomover no período, independentemente de ser eleitor registrado no município ou da localização específica da sua seção eleitoral.

O benefício da tarifa gratuita foi oficialmente regulamentado por meio do Decreto nº 112, publicado no Diário Oficial do Município em 22 de setembro de 2026. Segundo o texto normativo assinado pelo poder executivo, a concessionária responsável pelo serviço e os operadores do sistema devem garantir o acesso totalmente livre aos veículos de transporte coletivo, sem a realização de qualquer tipo de cobrança nas catracas durante toda a janela de horário estipulada.

Operação de frota em ritmo de dia útil
Para atender ao fluxo de passageiros no dia da votação, a administração municipal informou formalmente à Justiça Eleitoral que a frota em circulação, a frequência das linhas e os intervalos de horários serão equivalentes aos praticados nos dias úteis. A operação operacional será integralmente mantida pelas rotas e linhas regulares que já operam cotidianamente na cidade da Região dos Lagos.

Atualmente, o município de Araruama conta com um colégio eleitoral expressivo, composto por 110.876 eleitores aptos a participar do pleito de 2026. Neste segundo turno da eleição nacional, a população votante comparecerá às urnas para definir a escolha do presidente da República. As seções eleitorais estarão abertas ao público no período compreendido entre 8h e 17h, seguindo o horário oficial de Brasília.

Cobertura de rotas nos cinco distritos da cidade
A prestação do serviço público gratuito contemplará integralmente a extensão territorial do município, cobrindo os seus cinco distritos. A operação e o cumprimento dos horários são de responsabilidade da Viação Montes Brancos, concessionária encarregada pelo transporte público local. No Distrito-Sede, a população conta com o atendimento de oito linhas regulares, que interligam pontos estratégicos como o Centro, Jardim São Paulo, Ponte dos Leites, Regamé, Parati e Fazendinha.

A região do 2º Distrito, Morro Grande, conta com o suporte de sete linhas de ônibus, garantindo o deslocamento entre localidades como Itatiquara, São Vicente, Boa Vista, Bom Jardim, Paracatu e Chatuba. Para os moradores do 3º Distrito, São Vicente de Paulo, o itinerário é coberto por cinco linhas operacionais, incluindo trajetos que atendem as comunidades de Sobara e Barro Vermelho. Já o 4º Distrito, Praia Seca, e o 5º Distrito, Iguabinha, dispõem de rotas contínuas ao longo de todo o domingo, assegurando mobilidade para que os eleitores cheguem aos locais de votação com tranquilidade e sem custos.