Ponto de ônibus da Rodoviária de Araruama - Prefeitura de Araruama/Divulgação

Ponto de ônibus da Rodoviária de AraruamaPrefeitura de Araruama/Divulgação

Publicado 19/10/2026 16:51





O benefício da tarifa gratuita foi oficialmente regulamentado por meio do Decreto nº 112, publicado no Diário Oficial do Município em 22 de setembro de 2026. Segundo o texto normativo assinado pelo poder executivo, a concessionária responsável pelo serviço e os operadores do sistema devem garantir o acesso totalmente livre aos veículos de transporte coletivo, sem a realização de qualquer tipo de cobrança nas catracas durante toda a janela de horário estipulada.



Operação de frota em ritmo de dia útil A Prefeitura de Araruama vai oferecer transporte coletivo por ônibus com tarifa zero durante o próximo domingo, dia 25 de outubro, data em que ocorre o segundo turno das Eleições 2026. A medida de gratuidade será válida das 6h às 20h e abrange todos os passageiros e moradores que utilizarem o sistema de transporte público municipal. De acordo com as diretrizes divulgadas pelo governo municipal, a isenção de pagamento beneficia qualquer cidadão que necessite se locomover no período, independentemente de ser eleitor registrado no município ou da localização específica da sua seção eleitoral.O benefício da tarifa gratuita foi oficialmente regulamentado por meio do Decreto nº 112, publicado no Diário Oficial do Município em 22 de setembro de 2026. Segundo o texto normativo assinado pelo poder executivo, a concessionária responsável pelo serviço e os operadores do sistema devem garantir o acesso totalmente livre aos veículos de transporte coletivo, sem a realização de qualquer tipo de cobrança nas catracas durante toda a janela de horário estipulada.

Para atender ao fluxo de passageiros no dia da votação, a administração municipal informou formalmente à Justiça Eleitoral que a frota em circulação, a frequência das linhas e os intervalos de horários serão equivalentes aos praticados nos dias úteis. A operação operacional será integralmente mantida pelas rotas e linhas regulares que já operam cotidianamente na cidade da Região dos Lagos.



Atualmente, o município de Araruama conta com um colégio eleitoral expressivo, composto por 110.876 eleitores aptos a participar do pleito de 2026. Neste segundo turno da eleição nacional, a população votante comparecerá às urnas para definir a escolha do presidente da República. As seções eleitorais estarão abertas ao público no período compreendido entre 8h e 17h, seguindo o horário oficial de Brasília.



Cobertura de rotas nos cinco distritos da cidade

A prestação do serviço público gratuito contemplará integralmente a extensão territorial do município, cobrindo os seus cinco distritos. A operação e o cumprimento dos horários são de responsabilidade da Viação Montes Brancos, concessionária encarregada pelo transporte público local. No Distrito-Sede, a população conta com o atendimento de oito linhas regulares, que interligam pontos estratégicos como o Centro, Jardim São Paulo, Ponte dos Leites, Regamé, Parati e Fazendinha.



A região do 2º Distrito, Morro Grande, conta com o suporte de sete linhas de ônibus, garantindo o deslocamento entre localidades como Itatiquara, São Vicente, Boa Vista, Bom Jardim, Paracatu e Chatuba. Para os moradores do 3º Distrito, São Vicente de Paulo, o itinerário é coberto por cinco linhas operacionais, incluindo trajetos que atendem as comunidades de Sobara e Barro Vermelho. Já o 4º Distrito, Praia Seca, e o 5º Distrito, Iguabinha, dispõem de rotas contínuas ao longo de todo o domingo, assegurando mobilidade para que os eleitores cheguem aos locais de votação com tranquilidade e sem custos.