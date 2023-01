Dois menores são apreendidos e um fugitivo preso por tráfico de drogas na Região dos Lagos - Ludmila Lopes (RC24h)

Dois menores são apreendidos e um fugitivo preso por tráfico de drogas na Região dos LagosLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 02/01/2023 15:18

Dois menores foram apreendidos e um fugitivo preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (30), na Região dos Lagos. As ocorrências aconteceram em Arraial do Cabo e Araruama.



No município araruamense, por volta das 19h40, enquanto patrulhava pelo bairro Mutirão, uma guarnição teve a atenção voltada para dois rapazes com atitudes suspeitas. Estes, ao identificarem a presença policial, tentaram fugir, mas não conseguiram.



Ao serem alcançados, os agentes realizaram buscas pessoais, onde foram encontradas 73 buchas de maconha. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados, juntamente aos entorpecentes, para a 118ª DP (Araruama). Lá, eles foram autuados e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.

Já em Arraial do Cabo, por volta das 21h40, na comunidade do Morro da Boa Vista, a guarnição, enquanto patrulhava pelo local, teve a atenção voltava para um sujeito que apresentava atitudes suspeitas.



Com isso, eles se aproximaram e abordaram o homem. Após buscas no sistema, foram identificadas nove anotações criminais, inclusive, uma em aberto por ele estar evadido do sistema prisional.



Posteriormente, a PM realizou busca local, onde encontrou 14 cápsulas de cocaína e uma bucha de maconha. Diante dos fatos, o sujeito foi encaminhado à 132ª DP (Arraial do Cabo), juntamente às drogas. Em seguida, ele foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão.



Homem é preso acusado de violência doméstica em Cabo Frio

Um homem de 26 anos foi preso acusado de violência doméstica em Cabo Frio nesta sexta-feira (30). A ocorrência aconteceu por volta das 15h30, no bairro Jacaré. A vítima seria uma jovem de 22 anos.



De acordo com a PM, uma guarnição foi solicitada a comparecer no local para verificar uma possível violência doméstica. Lá, a equipe identificou o acusado e conduziu as duas partes para a DEAM, em Cabo Frio.



Lá, o acusado foi autuado e permaneceu preso de acordo com a Lei Maria da Penha.