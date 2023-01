Verão Musical de Arraial do Cabo tem início nesta sexta-feira (13) - Reprodução/ internet

Verão Musical de Arraial do Cabo tem início nesta sexta-feira (13)Reprodução/ internet

Publicado 12/01/2023 14:21

Terá início, a partir desta sexta-feira (13), a edição 2023 do Verão Musical de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos,. O evento, que também acontece nos dias 14, 20, 21, 27 e 28 deste mês, será realizado sempre a partir das 21h30, na Praça do Cova.

O município divulgou nesta quinta (12) a lista com algumas das atrações confirmadas. Serão shows acústicos reunindo cantores locais e nomes consagrados na MPB. Confira:

Sexta-feira (13) – Junior Carriço e Araceli Matus;

Sábado (14) – Kleiton & Kledir / Will Galdin.

TRANSPORTE EXTRA

A Salineira vai ampliar o quadro de horários noturnos para a linha 341 (Arraial x Sabiá), com saídas extras durante o Verão Musical.

Às sextas (13, 20 e 27 de janeiro), o ônibus extra sai de Arraial do Cabo às 20h20, 21h40, 22h20 e 1h. As saídas extras do bairro Sabiá, nos mesmos dias, ocorrerão às 21h20, 22h40 e 00h.

Nos dias 14, 21 e 28 de janeiro, as saídas de Arraial ocorrerão às 22h10, 23h40 e 00h30. O horário extra saindo de Sabiá está previsto para 23h40.