Creche municipal Divulgação

Publicado 01/03/2024 18:51

Arraial do Cabo - Após 20 anos sem reformas completas, será entregue, neste sábado (2), a Creche Municipal Vicente Rodrigues, localizada no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo. As obras, segundo o município, tiveram como objetivo melhorar a infraestrutura do local e oferecer um ambiente mais acessível e moderno para os quase 90 estudantes da unidade.

Além disso, com as obras, serão ofertadas 20 novas vagas em período integral. A entrega das obras começa às 9h e deve contar com a presença de autoridades políticas do município, como a do prefeito Marcelo Magno (PL), que destacou a importância da reforma para as crianças do município, principalmente por conta da ampliação.

“Essa reforma era muito esperada pela comunidade escolar. Com a ampliação e reforma total da creche a prefeitura conseguirá ofertar mais de 20 novas vagas em período integral para a população. Aumentar o número de matrículas nas creches, principalmente durante o período da jornada de trabalho dos responsáveis, tem sido prioridade para a Secretaria Municipal de Educação e na execução de políticas públicas”, disse.

Na segunda-feira (4), dia que marcará a reabertura da unidade para a população, acontecerá o “Programa Saúde nas Escolas”, iniciativa que tem como princípio a oferta de serviços de saúde dentro das instituições de ensino municipais e orientações no combate à Dengue, ambos oferecidos pela Secretaria de Saúde.

Haverá, entre outras ações, testagem com a infectologia, vacinação, aferição de pressão, testagem de glicose, avaliação da saúde bucal e escovação, entrega de kit de higiene bucal, orientações nutricionais e contra o tabagismo.

Os serviços estarão à disposição até às 13h para os alunos, responsáveis e toda comunidade.

No período das obras, as crianças e os profissionais da Educação foram realocados para outro prédio. Agora, os quase 90 estudantes receberão uma creche com duas salas ampliadas, salas de aula com banheiro não integrados, sempre ao lado ou em frente, facilitando seu uso. Uma nova lavanderia, pátio externo coberto, elevador e mais novidades pensadas no bem-estar de todos que utilizam suas dependências.

Bernardo Alcântara, Secretário de Educação de Arraial do Cabo, expressou sua satisfação em devolver às crianças um espaço modernizado e seguro.

“Satisfação enorme em poder devolver às nossas crianças um espaço que é delas, modernizado, seguro. Feliz de poder proporcionar aos responsáveis por elas a sensação de que elas estão sendo bem cuidadas, coisa que é prioridade para nossa equipe. Com muita alegria no coração a gente reinaugura essa unidade tão sonhada”, disse Bernardo Alcântara.