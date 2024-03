Retorno às aulas - Divulgação

Retorno às aulas Divulgação

Publicado 05/03/2024 15:06

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (5), mais de 600 alunos retornaram às aulas na Escola Francisco Luiz Sobrinho, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, após a unidade passar por reforma. A reinauguração da unidade escolar aconteceu na segunda (4), em uma cerimônia que contou com a presença de ex-alunos, pais e autoridades locais.



De acordo com o município, a unidade passou por uma modernização completa, abrangendo desde a modernização do telhado até a renovação dos sistemas elétrico, hidráulico e de esgoto.

Reinauguração com cerimônia que contou com a presença de ex-alunos, pais e autoridades locais. Divulgação

Também foi construída uma quadra coberta, equipada com arquibancada, vestiários e banheiros acessíveis. Além disso, agora a unidade conta com um laboratório de informática e uma biblioteca, oferecendo um espaço dedicado à leitura e pesquisa.



O prefeito Marcelo Magno (PL) ressaltou a importância da obra para a população. “A reforma corrigiu danos no prédio, agravados ao longo dos anos sem reforma. Estamos empenhados em assegurar que nenhum aluno seja privado do direito fundamental à educação devido a fatores alheios ao seu controle”, afirmou.