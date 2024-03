Cães do GOC - Divulgação

Publicado 06/03/2024 15:25

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (5), um cão farejador do Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Arraial do Cabo participou de uma operação conjunta com a Polícia Federal na Marina de Cabo Frio.



A ação teve como foco a inspeção de uma embarcação que estava prestes a partir para outro continente, visando fortalecer a segurança marítima e combater o crime organizado na região. Felizmente, a operação transcorreu sem a detecção de produtos ilícitos na localidade.



Segundo a prefeitura de Arraial, cão farejador é altamente treinado para este tipo de operação. Além dele, o GOC da guarda cabista possui cachorros especializados na detecção de cadáveres e em patrulha.

Operação da Polícia Federal Divulgação

