Festival de torresmo - Divulgação

Festival de torresmo Divulgação

Publicado 22/05/2024 13:30

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo será palco do 1º Festival Big Food Torresmo, que acontece entre 30 de maio a 2 de junho. O evento, que conta com entrada gratuita e ambiente pet friendly, será no Estádio Hermenegildo Barcelos, conhecido como Barcelão, localizado no centro da cidade, a partir das 13h.



O festival terá uma variedade de atrações gastronômicas, como torresmo, costela fogo de chão e chopp artesanal. Além disso, também vai contar com feira cultural, espaço kids e programação musical diversificada.



A programação musical destaca apresentações ao vivo, começando com Dr. Law no dia 30 de maio às 21h, seguido por Bad Road no dia 31, Thiago Mastra no dia 1º de junho, e finalizando com o Pagode do Enseada no dia 2 às 17h.



Além das bandas principais, o evento também vai contar com apresentações de saxofone com Kkdio durante todos os dias, também às 17h.

Programação Divulgação