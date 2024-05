Acervo que conta a história do município - Reprodução/Rede social

Acervo que conta a história do município Reprodução/Rede social

Publicado 24/05/2024 18:24

Arraial do Cabo - Em Arraial do Cabo, na próxima segunda-feira (27), o Museu Castorina Rodrigues Martins estará de portas abertas das 8h às 17h, com um acervo que conta a história do município até a chegada da Álcalis.

No mesmo dia, das 14h às 16h, será realizada uma roda de conversa com o tema “Memória, História e Patrimônio”. A atividade tem como objetivos dialogar com o público sobre temas importantes voltados para a preservação da memória e história do povo cabista, estabelecendo conexão com o espaço museológico e seu acervo.

Para abordar os de temas referentes à cultura local, foram convidadas personalidades locais como: Caol do Cabo (Linguagem cabista/memória e arte); Glauce S. Ferreira (Museologia/o valor dos objetos e práticas no museu); Josimara da S. Moraes (A questão racial/memória e negritude), Pedro Rodrigues (Acessibilidade e democratização da arte através da tecnologia), Thereza Moreira (Educação Patrimonial e preservação) e Suzana Cazaux (Folclore, folguedos e o Coral Marearte).

O Museu e o Anfiteatro ficam localizados no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, na Av. da Liberdade, s/nº, ao lado da Prefeitura.