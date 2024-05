206 comprimidos de ecstasy, 205 cápsulas de cocaína, 52 buchas de maconha e um simulacro de pistola, além de uma balança de precisão e um celular - Divulgação/PM

Publicado 27/05/2024 14:27

Arraial do Cabo - A polícia militar apreendeu farta quantidade de drogas na noite deste sábado (25), em Arraial do Cabo. Segundo informações do 25º BPM, foram recolhidos 206 comprimidos de ecstasy, 205 cápsulas de cocaína, 52 buchas de maconha e um simulacro de pistola, além de uma balança de precisão e um celular. Um homem de 32 anos foi preso.

De acordo com a ocorrência, equipe da Patamo recebeu informações anônimas que elementos estariam traficando na Rua Lecy Gomes da Costa, na Prainha, e foram até o local, onde avistaram o suspeito. Ao perceber a presença policial, ele entrou pelo portão de uma residência, mas logo foi abordado. O material estava no interior do imóvel. Foi detido e encaminhado para a 132ª DP (Arraial) e, em seguida, para a 126ª DP (Cabo Frio, central de flagrantes), onde ficou preso por tráfico de drogas. O suspeito já tinha sete anotações pelo mesmo crime.