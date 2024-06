Demolição - Reprodução/Rede social

Publicado 05/06/2024 15:56

- O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) demoliu nesta quarta-feira (5) casas e quioques construídos irregularmente em área de preservação do Parque Estadual da Costa do Sol, em Arraial do Cabo.A demolição sucede a uma vistoria realizada pelo Inea em março , onde agentes do instituto percorreram a orla da Praia de Monte Alto, localizada no distrito de mesmo nome, e constataram que as construções foram erguidas em trecho de restinga, um ecossistema costeiro da Mata Atlântica situado no interior da unidade de conservação, o que é proibido por lei.A prefeitura de Arraial do Cabo divulgou nota informando ‘que o município não está envolvido na operação de demolição’, e que ‘a intervenção está sendo feita pelo Inea, por se tratar de uma área do Parque Estadual da Costa do Sol’.