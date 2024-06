Cavalo ferido - Reprodução/Rede social

Publicado 05/06/2024 17:50

Arraial do Cabo - Um cavalo foi resgatado de uma vala na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, nesta quarta-feira (5).



A operação durou cerca de 1h40 e, segundo a equipe da Apreensão de Animais do município, o animal, que estava ferido, foi devolvido ao dono, sob orientação para continuar com uso de medicamentos anti-inflamatórios e mantê-lo confinando em um local.



A multa, como informa o órgão, só é aplicada quando o animal é apreendido solto nas ruas, rodovias e logradouros públicos.



Confira o vídeo: