Apresentação do projeto e da cadela Bonnie - Reprodução/ Rede social

Apresentação do projeto e da cadela BonnieReprodução/ Rede social

Publicado 04/07/2024 14:51

Arraial do Cabo - Nesta quinta-feira (4), a Secretaria de Segurança Pública apresentou uma nova modalidade a ser trabalhada pela Guarda Municipal (GCM) em Arraial do Cabo: A cinoterapia. É uma terapia facilitada assistida por cães que auxilia no processo terapêutico, utilizada em conjunto com tratamentos médicos e com outros profissionais, como psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Em evento organizado no Centro Cultural Manoel Camargo, a cadela Bonnie, da raça Golden Retriever, que será utilizada no projeto foi apresentada.

Your browser does not support the video tag.

Bonnie vai realizar trabalhos com pacientes em hospitais, escolas e principalmente com crianças portadoras de algum transtorno que são assistidas na Casa do Autista. “A cadela já é específica para esse tipo de trabalho, para mostrar que o canil trabalha dentro da segurança pública, mas também tem projetos que fazem bem para a comunidade”, afirmou Laura Antunes, responsável pelo canil da GCM.



Além disso, o encontro mostrou o trabalho do canil para a sociedade, explicando como funciona, os benefícios dos cães de polícia e os trabalhos prestados por eles na segurança do município. O canil da Guarda Municipal de Arraial do Cabo é muito importante e participa de diversas operações feitas em conjunto com várias instituições, como a Polícia Federal, a Polícia Civil, Bombeiros, não só de Arraial, como também de Cabo Frio.



“Os nossos cães trabalham nos grandes eventos da cidade, proporcionando segurança e ordem para a população. Esse projeto da Cinoterapia com a nossa cadela Bonnie, que chegou especialmente para isso, vai ser muito bom para todos”, afirmou a Secretária de Segurança Pública Magda Fraga.



Participaram do evento a Polícia Civil da 132GP, Corpo de Bombeiros, Comando da Guarda Municipal, e a Guarda Civil Municipal de Macaé.

Apresentação do projeto e da cadela Bonnie Reprodução/ Rede social

Apresentação do projeto e da cadela Bonnie Reprodução/ Rede social

Apresentação do projeto e da cadela Bonnie Reprodução/ Rede social

Apresentação do projeto e da cadela Bonnie Reprodução/ Rede social