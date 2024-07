Curso de Capacitação de LIBRAS ? Língua Brasileira de Sinais - Reprodução

Curso de Capacitação de LIBRAS ? Língua Brasileira de SinaisReprodução

Publicado 03/07/2024 18:43

Arraial do Cabo - Uma turma, formada por 28 professoras da Rede Municipal de Ensino de Arraial do Cabo e uma mãe de aluna, participou da Capacitação de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, oferecida pelo Programa de Formação Inicial e Continuada, em parceria com o Departamento da Educação Especial Inclusiva.



A cerimônia de conclusão do curso aconteceu na terça-feira (2), no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. Na ocasião, os formandos receberam os certificados e fizeram uma apresentação musical traduzindo a letra da canção em linguagem de sinais, assim como o hino de Arraial do Cabo.



A formação foi ministrada pela Professora Sandra Mesquita e teve como objetivo capacitar profissionais, promovendo acessibilidade na comunicação, em especial os da Creche Municipal Maria da Glória, já que a unidade possui uma aluna surda, Maya.

No evento, a menina usou LIBRAS para prestar uma homenagem à professora do curso.



E as iniciativas de inclusão continuam. No próximo ano, Maya passará a estudar no Jardim de Infância Municipal Professora Emília Corrêa de Macedo. E para que a comunicação continue eficiente e acolhedora, os profissionais da unidade escolar também terão capacitação em Libras ainda este ano.



“Sou muito grata à escola, ao Departamento de Formação Continuada e à Educação Especial Inclusiva por nos proporcionar esse curso que vai possibilitar uma boa comunicação com a minha filha”, afirmou Geisiane dos Santos Cruz, mãe da criança e também aluna do curso.

